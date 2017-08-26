шапито

Люди вокруг твердят «рил ток» и «синк эбаут ит». Что происходит?

Meduza
10:27, 26 августа 2017

В последние дни в соцсетях часто можно встретить людей, повторяющих «синк эбаут ит», «рил ток» и «изи изи». Даже «Яндекс.Музыка» присылает пользователям уведомления с этими фразами!

Началось все это из-за рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, который вышел 13 августа. Во время баттла Оксимирон несколько раз сказал «think about it», «easy easy» и «real talk».

Через несколько дней после выхода записи баттла Гнойный дал интервью журналисту Юрию Дудю. И во время разговора он спародировал Оксимирона, повторив на камеру все его англоязычные фразы.

Теперь все повторяют за Оксимироном и Гнойным.

Изи изи рил ток рил ток синк эбаут ит
Дмитрий Буныгин

Рил ток

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