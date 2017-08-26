Люди вокруг твердят «рил ток» и «синк эбаут ит». Что происходит?
В последние дни в соцсетях часто можно встретить людей, повторяющих «синк эбаут ит», «рил ток» и «изи изи». Даже «Яндекс.Музыка» присылает пользователям уведомления с этими фразами!
Я.Музыка — навсегда в моем сердечке. Как и тот, кто отправляет эти пуши 💓 pic.twitter.com/3BuVg0J5Dl— Саша🦌 (@olenevva) August 26, 2017
Учитель по иностранному:— Еgоrикe МЦ (@egorike_mc) August 26, 2017
-Ребята, что вы выучили за лето?
Я:
-Рил ток, Синк эбаут ит
ИЗИ ИЗИ РИЛ ТОК СИНК ЭБАУТ ИТ МЕН— Чеширский Кот. (@lizaleybina) August 26, 2017
В общем: изи, изи, рил ток, синк эбаут зис, антихайп!— Gleb Chernyavskiy (@glebke) August 25, 2017
Узнала,что в магистратуре будем учить англ. Хорошо,что благодаря рэп-баттлам я уже знаю выражения еее бой,изи,крэйзи,рил ток и синк эбаут ит— ...???... (@kisliy_limon) August 25, 2017
Началось все это из-за рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, который вышел 13 августа. Во время баттла Оксимирон несколько раз сказал «think about it», «easy easy» и «real talk».
Через несколько дней после выхода записи баттла Гнойный дал интервью журналисту Юрию Дудю. И во время разговора он спародировал Оксимирона, повторив на камеру все его англоязычные фразы.
Теперь все повторяют за Оксимироном и Гнойным.
В преисполненном суеты мире, средь уродливых лакеев капитализма, всем нужно быть немного изи и помнить про рил ток с ближними. Синк эбаут ит pic.twitter.com/D9VaBObV7h— Cornishawn inc. (@k_jahh) August 26, 2017