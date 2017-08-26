Люди вокруг твердят «рил ток» и «синк эбаут ит». Что происходит?

В последние дни в соцсетях часто можно встретить людей, повторяющих «синк эбаут ит», «рил ток» и «изи изи». Даже «Яндекс.Музыка» присылает пользователям уведомления с этими фразами!

Я.Музыка — навсегда в моем сердечке. Как и тот, кто отправляет эти пуши 💓 pic.twitter.com/3BuVg0J5Dl — Саша🦌 (@olenevva) August 26, 2017

Учитель по иностранному:

-Ребята, что вы выучили за лето?

Я:

-Рил ток, Синк эбаут ит — Еgоrикe МЦ (@egorike_mc) August 26, 2017

ИЗИ ИЗИ РИЛ ТОК СИНК ЭБАУТ ИТ МЕН — Чеширский Кот. (@lizaleybina) August 26, 2017

В общем: изи, изи, рил ток, синк эбаут зис, антихайп! — Gleb Chernyavskiy (@glebke) August 25, 2017

Узнала,что в магистратуре будем учить англ. Хорошо,что благодаря рэп-баттлам я уже знаю выражения еее бой,изи,крэйзи,рил ток и синк эбаут ит — ...???... (@kisliy_limon) August 25, 2017

Началось все это из-за рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, который вышел 13 августа. Во время баттла Оксимирон несколько раз сказал « », « » и « ».

Через несколько дней после выхода записи баттла Гнойный дал интервью журналисту Юрию Дудю. И во время разговора он спародировал Оксимирона, повторив на камеру все его англоязычные фразы.

Теперь все повторяют за Оксимироном и Гнойным.

Изи изи рил ток рил ток синк эбаут ит Дмитрий Буныгин