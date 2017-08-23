Эксперты Роскомнадзора начали конспектировать баттл Оксимирона и Гнойного. Но сдались на пятой минуте

Эксперты , находящегося в ведении Роскомнадзора, обнаружили мат на страницах издания Republic — он скрывался в записи рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, которую вставили в один из материалов.

Издатель Republic Максим Кашулинский опубликовал в фейсбуке фрагмент отчета ФГУП, в котором содержится краткий конспект: какое матерное слово когда прозвучало. Правда, конспект обрывается уже на пятой минуте, хотя видео длится больше часа.

Удалось ли экспертам досмотреть видео до конца, неизвестно. Свой отчет и DVD с записью баттла они передали Роскомнадзору, который вызвал представителей Republic и составил протокол об административном правонарушении. Штраф за мат в баттле составил 50 тысяч рублей.