Эксперты Роскомнадзора начали конспектировать баттл Оксимирона и Гнойного. Но сдались на пятой минуте
Эксперты ФГУП «РЧЦ ЦФО», находящегося в ведении Роскомнадзора, обнаружили мат на страницах издания Republic — он скрывался в записи рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, которую вставили в один из материалов.
Издатель Republic Максим Кашулинский опубликовал в фейсбуке фрагмент отчета ФГУП, в котором содержится краткий конспект: какое матерное слово когда прозвучало. Правда, конспект обрывается уже на пятой минуте, хотя видео длится больше часа.
Удалось ли экспертам досмотреть видео до конца, неизвестно. Свой отчет и DVD с записью баттла они передали Роскомнадзору, который вызвал представителей Republic и составил протокол об административном правонарушении. Штраф за мат в баттле составил 50 тысяч рублей.
Первая фраза, насторожившая службу мониторинга: «Оформим, *****!». В полном соответствии с этим призывом, был оформлен документ со скриншотами, к документу приложен (!) DVD с записью баттла. Документ и DVD сложены в прозрачный пластиковый файл и отправлены в Роскомнадзор.