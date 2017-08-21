Шесть СМИ оштрафуют за видео баттла Оксимирона и Гнойного

Роскомнадзор
11:41, 21 августа 2017
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Роскомнадзор оштрафует на 50 тысяч рублей шесть СМИ, которые использовали в своих материалах видеофрагменты баттла рэперов Оксимирона и Гнойного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В их числе РИА Новости, сайты «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», телеканала «Дождь» и журнала Maxim, а также онлайн-журнал Republic. Еще 26 СМИ получили «профилактические письма», их названия не указаны.

Как указывает Роскомнадзор, медиа нарушили статью 4 закона «О средствах массовой информации», так как прикрепили видео с нецензурной бранью.

«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения, и вам придется заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену», — приводятся в сообщении слова главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Роскомнадзор
Баттл между Оксимироном и Гнойным вышел в ночь на 14 августа. В нем победил Гнойный. Он стал одним из самых популярных за всю историю баттлов, на момент написания заметки видео на YouTube собрало более 18 млн просмотров.
Организатором баттла был проект Versus Оксимирона, Гнойный представлял SlovoSPB. По разным подсчетам, Оксимирон заработал на этом баттле до 10 млн рублей.

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