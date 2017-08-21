Шесть СМИ оштрафуют за видео баттла Оксимирона и Гнойного

Роскомнадзор оштрафует на 50 тысяч рублей шесть СМИ, которые использовали в своих материалах видеофрагменты баттла рэперов Оксимирона и Гнойного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В их числе РИА Новости, сайты «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», телеканала «Дождь» и журнала Maxim, а также онлайн-журнал Republic. Еще 26 СМИ получили «профилактические письма», их названия не указаны.

Как указывает Роскомнадзор, медиа нарушили статью 4 закона «О средствах массовой информации», так как прикрепили видео с нецензурной бранью.