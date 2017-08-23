Роскомнадзор решил оштрафовать «Дождь» за мат. В статье нашли твит Ходорковского со ссылкой на баттл Оксимирона и Гнойного

Роскомнадзор решил оштрафовать телеканал «Дождь» за размещение видео рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, в котором есть мат, из-за вставленного в статью твита Михаила Ходорковского со ссылкой на ролик. Об этом сообщил шеф-редактор сайта телеканала Владимир Моторин.

«Именно за ссылку, в которой была еще одна ссылка, мы и можем получить штраф (решение об этом примет суд)», — написал Моторин в фейсбуке. Он подчеркнул, что на «Дожде» вышло более десяти материалов о баттле, и ни в один из них не было вставлено видео целиком.