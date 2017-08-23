Роскомнадзор решил оштрафовать «Дождь» за мат. В статье нашли твит Ходорковского со ссылкой на баттл Оксимирона и Гнойного

Владимир Моторин
16:46, 23 августа 2017
Надежный источник

Роскомнадзор решил оштрафовать телеканал «Дождь» за размещение видео рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, в котором есть мат, из-за вставленного в статью твита Михаила Ходорковского со ссылкой на ролик. Об этом сообщил шеф-редактор сайта телеканала Владимир Моторин.

«Именно за ссылку, в которой была еще одна ссылка, мы и можем получить штраф (решение об этом примет суд)», — написал Моторин в фейсбуке. Он подчеркнул, что на «Дожде» вышло более десяти материалов о баттле, и ни в один из них не было вставлено видео целиком. 

«Как ранее объяснял Роскомандзор, такое поведение сравни езде с превышением скорости, за которую надо заплатить штраф. У меня же после трех часов в ведомстве ощущение, что случай больше похож на гаишника в кустах, который штрафует за нарушение полустертой разметки», — написал Моторин.

Владимир Моторин
21 августа Роскомнадзор сообщил, что привлечет к административной ответственности за публикацию баттла с матом шесть интернет-изданий: сайты «Дождя», Republic, РИА Новости, «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов» и журнала Maxim.
Баттл между Оксимироном и Гнойным вышел в ночь на 14 августа и с тех пор набрал почти 19 миллионов просмотров. Баттл, в котором победил Гнойный, много обсуждался в СМИ, в том числе в деловых и общественно-политических изданиях.

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