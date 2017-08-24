13 августа на ютьюбе вышел самый ожидаемый рэп-баттл года — Оксимирон проиграл Гнойному, также известному как Слава КПСС. У видео уже 19 миллионов просмотров; из-за материалов о баттле Роскомнадзор решил оштрафовать несколько СМИ. Через 10 дней после выхода баттла журналист Юрий Дудь выпустил интервью с Гнойным, а Оксимирон ответил на несколько вопросов в твиттере (общаться со СМИ он не хочет). «Медуза» коротко рассказывает о главном из этих бесед.

Гнойный (у Юрия Дудя)

Чтобы сэкономить ваше время, мы пересказали вопросы и ответы своими словами, сохранив смысл сказанного.

— Где ты работаешь?

— Я недавно уволился из торгового центра. Работал там системным администратором. Получал 50 тысяч рублей в месяц. Когда жил на матрасе в серверной, из зарплаты вычитали пять тысяч в месяц. Еще 4200 вычитали за чай — я его очень люблю, могу выпить 12 кружек за день.

— Почему ты смог победить Оксимирона в баттле?

— Потому что у меня были панчи, а у него не было панчей. У него была всего пара панчей на весь баттл.

— Оксимирон обвинил тебя в том, что ты почти год писал текст на этот баттл.

— Полная ***** [чушь], я слишком ленив для этого. Баттл должен был состояться в конце июня, и перед ним я взял отпуск на месяц, за который не написал ни строчки. Затем баттл перенесли на 6 августа. За текст я сел 4 июля.

Я НОВЫЙ ОКСИ — КОРОЛЬ ДРАКОНОВ (@gnojnyj) August 7, 2017

— Как ты готовишься к баттлу?

— Сажусь за компьютер, открываю «Блокнот» и пишу панчи, которые приходят в голову. Затем читаю свой текст пять раз, чтобы запомнить последовательность. На баттле я пропустил кусок, вспомнил другой, и практически никто не заметил.

— Почему твои треки такое говно?

— Мои треки ********** [прекрасны], Юра. Просто ты любишь говно.

— Почему , который ты записал на меня, такое говно?

— Он ********** [прекрасен]. Я писал его минут 20. Я просто сидел и думал: «Кто-то должен сказать ему, что он мудак. И этим кем-то оказался я».

— Почему я мудак?

— Потому что тебя волнуют вещи, которые волнуют мудаков, сколько у кого денег в кармане. А искусство тебя не волнует.

— Откуда взялся ник Слава КПСС?

— Его придумал мой отец. Он зашел в комнату и сказал: «Славян, я придумал тебе ник, ты же вроде рэп читаешь. Я же тебя Славой назвал? Давай ты будешь Слава КПСС. Сечешь?»

— Главная музыка в мире сейчас?

— Хип-хоп. Потому что это новая авторская песня. Любой может делать хип-хоп, даже такой ***** [лопух], как я. Если раньше человеку, чтобы стать бардом, достаточно было взять гитару и выйти петь, то теперь ему достаточно купить микрофон за сто рублей, вырезать из поролона колпачок, надеть его на микрофон, чтобы не было взрывных согласных, и писать свой рэп. Никаких проблем.

— Что тебя больше всего расстраивает в современной России?

— То, что пиво после 10 вечера трудно купить. И я недавно паспорт восстанавливал, было очень много бюрократии, неудобно.

— Путин — красавчик?

— Конечно. Я с Путиным. Я люблю русского царя.

За время интервью Юрия Дудя сравнили с Сергеем Есениным и Оксимироном, а также назвали «жидом». Ему также как минимум шесть раз предложили употребить наркотики. Еще журналист поспорил с другом Гнойного Замаем о том, плохой ли Замай рэпер. Если все это вас не пугает, посмотрите видео целиком. Осторожно: нецензурная лексика.

Гнойный — большое интервью после батла / вДудь вДудь

Оксимирон (в твиттере)

После выхода интервью Гнойного Оксимирон написал в твиттере, что Дудь давно его звал побеседовать, но он отказался: «Я просто не шибко понимаю смысл в интервью. Я вам его в твиттере дам, надо лишь время назначить». И ответил на несколько вопросов читателей.

— Лучше [дать интервью] у Дудя. Кстати, можно перед сходить, — раскрутка, все дела.

— Это да. Но если бы я так мыслил, то хотя бы заготовил бы трек для релиза сразу после баттла, так как это разумно. А у меня всегда хаос царит.

Я НОВЫЙ ГНОЙНЫЙ — Oxxxymiron (@norimyxxxo) August 23, 2017

— Когда подгоны?

— Новые треки будут в сентябре.

— Почему так долго не выпускал треки? Нас это настораживало.

— Писал, но все не то. Я на днях показал одну демку [своим друзьям] Эдди Морра и Порчи, начали копать, и в итоге зачитал им еще штук 10, о которых забыл.

— Объединишь их в микстейп?

— Не думаю. Я с тех пор новые написал. Хотя два из тех забытых Порчи просит доделать обязательно. Посмотрим.

— Как идет подготовка к твоему баттлу с ?

— Пока не идет, жду со дня на день подтверждения даты, и приступлю. Тут плюс-минус неделей не отделаться никак. Да и все недавние ошибки надо учесть.

— Почему решил баттлиться с ним?

— Он меня вызвал, плюс он один из сильнейших и известнейших баттл-эмси в мире. Плюс баттл на английском языке — это для меня очень ссыкотно, а значит, надо делать.