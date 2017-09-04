Первый канал показал сюжет про баттл Оксимирона и Гнойного. Что там рассказали?

На Первом канале в передаче «Воскресное время» 3 сентября вышел девятиминутный сюжет про рэп-баттл Оксимирона и Гнойного. Встреча двух рэперов состоялась еще 6 августа. Это был первый выпуск «Воскресного времени» после летнего перерыва, поэтому сюжет про Оксимирона и Гнойного вышел спустя месяц после баттла. «Медуза» рассказывает, что узнали зрители Первого канала о баттле (и рэпе в принципе).

Баттл Мирона Федорова и Вячеслава Машнова — одно из главных событий августа. В своих кругах они известны под прозвищами Оксимирон и Гнойный. Баттл — это поэтический турнир , на котором два рэпера оскорбляют друг друга. Это все культура негритянских окраин американских городов. Рэп — это искусство черных. Хотя самый известный и богатый рэпер — белый Эминем.

Американские баттлы — это ругань, а наши спорят о чем-то важном. Это свойственно русской культуре. Нас хлебом не корми, дай поговорить о смысле жизни. Оксимирон и Гнойный цитируют великих поэтов, правда, очень сильно ругаются.

Вниманию зрителей баттла позавидовал даже комментатор матча «Барселона» — «Реал» Георгий Черданцев. Так что это за герои, которые затмили Роналду и Месси? Слава живет в Петербурге. Еще недавно он работал сисадмином, выпускал кулинарное шоу про глазированные сырки , давал уроки рисования и читал рэп. Но мало кто ценил эту талантливую самодеятельность.

Оксимирон учился в Оксфорде , а затем вернулся в Россию развивать рэп-культуру. Он — король российского рэпа. Оксимирон и Гнойный, как в романе, ненавидели друг друга и назначили дуэль. Готовились они к ней почти год. Знатоки музыкальной культуры отметили, что Гнойный «разобрал» высокомерие и понты Оксимирона. В баттлах нет фальши. Некоторые считают, что русский рэп пришел на смену русскому року, который ослаб и потерял свою актуальность. Если бы фильм «Брат» снимался в наши дни, то в плеере у Данилы Багрова звучал бы рэп.

Баттлы — это новый жанр. Рэперы собирают стадионы. Если рассматривать рэп-концерт как поэтический вечер — это что-то новое. Хотя поэты-шестидесятники тоже собирали стадионы. Баттлы напоминают встречи поэтов. Едкими эпиграммами обменивались с современниками и Пушкин, и Маяковский. Доктор филологических наук изучил тексты Оксимирона и Гнойного и увидел в них литературную преемственность. Они ориентируются на авангард.