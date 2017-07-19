шапито
Главная песня 2017 года — «Despacito». Смиритесь с этим
Песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси «Despacito», записанная с вокалистом Дэдди Янки, вышла в январе 2017 года. В тексте песни — масса намеков на то, что герой хочет заняться сексом с понравившейся ему девушкой.
Но это не главное. Главное — испанское слово «despacito» («медленно»), которое после пары прослушиваний песни прочно врезается в память.
В апреле 2017 года вышел ремикс на эту песню с Джастином Бибером — музыкант впервые в своей карьере спел на испанском. И этот ремикс вышел в топ хит-парадов половины стран мира. В США песня держится на первой строчке Billboard Hot 100 уже 10 недель; она возглавляла британский хит-парад 9 недель из 10.
«Despacito» — самая популярная песня всех времен на стриминговых сервисах. Суммарно ее прослушали 4,6 миллиарда раз. У песни Джастина Бибера «Sorry» — лишь 4,3 миллиарда прослушиваний.
Пуэрториканский клип скоро может стать самым популярным видео ютьюба. Сейчас у него 2,6 миллиарда просмотров. У действующего лидера, песни Уиз Халифы «See You Again», — 2,9 миллиарда. И это при том, что «Despacito» вышла всего полгода назад, тогда как клипу Халифы больше двух лет.
Популярность «Despacito» сказалась на туризме! По крайней мере, так утверждало местное издание Un Nuevo Dia.
Клип снят в пуэрториканском городе Ла-Перла, а в песне есть строчка: «Займемся этим на пляже Пуэрто-Рико». Этого якобы оказалось достаточно, чтобы после выхода песни интерес туристов к родине музыкантов вырос на 45 процентов.
(Однако есть подозрение, что все это выдумка и никакого реального бума туризма не случилось).
Естественно, на песню записали массу каверов. «Despacito» поют в одиночку и вдвоем, на иврите или вообще без слов.
Есть и несколько неплохих пародий. Например, про Трампа:
И про плавки Speedo:
Но лучше всех каверов и пародий — версия «Despacito», полностью состоящая из храпа перуанца, который его жена тщательно документировала последние четыре года.