шапито

Главная песня 2017 года — «Despacito». Смиритесь с этим

Meduza
15:25, 19 июля 2017


Песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси «Despacito», записанная с вокалистом Дэдди Янки, вышла в январе 2017 года. В тексте песни — масса намеков на то, что герой хочет заняться сексом с понравившейся ему девушкой.

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee
LuisFonsiVEVO

Но это не главное. Главное — испанское слово «despacito» («медленно»), которое после пары прослушиваний песни прочно врезается в память.

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В апреле 2017 года вышел ремикс на эту песню с Джастином Бибером — музыкант впервые в своей карьере спел на испанском. И этот ремикс вышел в топ хит-парадов половины стран мира. В США песня держится на первой строчке Billboard Hot 100 уже 10 недель; она возглавляла британский хит-парад 9 недель из 10.

Luis Fonsi, Daddy Yankee — Despacito (Remix Audio) ft. Justin Bieber
LuisFonsiVEVO

«Despacito» — самая популярная песня всех времен на стриминговых сервисах. Суммарно ее прослушали 4,6 миллиарда раз. У песни Джастина Бибера «Sorry» — лишь 4,3 миллиарда прослушиваний.

Пуэрториканский клип скоро может стать самым популярным видео ютьюба. Сейчас у него 2,6 миллиарда просмотров. У действующего лидера, песни Уиз Халифы «See You Again», — 2,9 миллиарда. И это при том, что «Despacito» вышла всего полгода назад, тогда как клипу Халифы больше двух лет.

Watch Justin Bieber Forget the Spanish Lyrics to 'Despacito'
Entertainment Tonight

Популярность «Despacito» сказалась на туризме! По крайней мере, так утверждало местное издание Un Nuevo Dia.

Клип снят в пуэрториканском городе Ла-Перла, а в песне есть строчка: «Займемся этим на пляже Пуэрто-Рико». Этого якобы оказалось достаточно, чтобы после выхода песни интерес туристов к родине музыкантов вырос на 45 процентов.

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Луис Фонси: «Рад видеть позитивные новости о своей стране»

(Однако есть подозрение, что все это выдумка и никакого реального бума туризма не случилось).

Естественно, на песню записали массу каверов. «Despacito» поют в одиночку и вдвоем, на иврите или вообще без слов.

Luis Fonsi — Despacito (cover by J.Fla)
JFlaMusic
Maxi Espindola — Despacito ft. Agustín Bernasconi (Live Session)
Maxi Espindola
Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee (Hebrew Cover) דספסיטו הגרסה העברית
Ram Vashdi
2CELLOS — Despacito
2CELLOS

Есть и несколько неплохих пародий. Например, про Трампа:

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee (PARODIA/Parody) ESE GRINGO
Werevertumorro

И про плавки Speedo:

I Wear Speedos | DESPACITO PARODY (Luis Fonsi ft.Daddy Yankee)
Mikey Bustos

Но лучше всех каверов и пародий — версия «Despacito», полностью состоящая из храпа перуанца, который его жена тщательно документировала последние четыре года.

#Despacito with snoring — Despacito con ronquidos
Viral Magazine

Султан Сулейманов