Пуэрториканский клип скоро может стать самым популярным видео ютьюба. Сейчас у него 2,6 миллиарда просмотров. У действующего лидера, песни Уиз Халифы «See You Again», — 2,9 миллиарда. И это при том, что «Despacito» вышла всего полгода назад, тогда как клипу Халифы больше двух лет.