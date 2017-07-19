Перуанка четыре года снимала, как храпит муж. Из храпа получился кавер на песню «Despacito»

Вы наверняка слышали песню «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Это главный хит 2017 года: 2,6 миллиарда просмотров на ютьюбе, топы в американских и британских хит-парадах и самая прослушиваемая песня в стриминговых сервисах.

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee LuisFonsiVEVO

На «Despacito» сняли много каверов, но один из самых необычных появился без ведома «исполнителя». Житель Лимы Рауль Амадор Маркес храпит во сне, и его жена четыре года снимала этот храп на видео. А затем с помощью племянника выпустила храп-версию «Despacito».