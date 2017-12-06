Пользователь «Яндекс.Музыки» послушал песню «Тает лед» 1513 раз

Один из пользователей музыкального сервиса «Яндекс.Музыка» прослушал песню «Тает лед» группы «Грибы» 1513 раз. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе сервиса.

Таким образом, он слушал эту композицию на протяжении более 88 часов. Где живет этот пользователь, в «Яндексе» не уточняют.

Грибы — Тает Лёд KinoMost

В «Яндекс.Музыке» регулярно проводят исследования пристрастий пользователей. В декабре 2016 года в сервисе обнаружили, что житель Новосибирска за год прослушал песни группы Radiohead 25214 раз — или более 70 песен в день. Такие же преданные фанаты нашлись тогда у «Аукцыона» и Дэвида Боуи.

Также «Яндекс» представил рейтинг самых популярных исполнителей сервиса. На первом месте — Эд Ширан с песней «Shape of You», на втором — группа Burito с композицией «По волнам». Самая популярная песня на ютьюбе «Despacito» в «Яндекс.Музыке» оказалась только на четвертом месте, а «Тает лед» — на пятом.