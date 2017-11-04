Что мы слушали в октябре. Плейлист «Медузы»





Плейлист также можно послушать в Google Music.

Герои плейлиста

St. Vincent. Главный альбом октября — диск St. Vincent под названием «MASSEDUCTION». Из талантливой гитаристки Энни Кларк спустя десять лет после начала карьеры превратилась в важную поп-звезду, совмещающую авангардный подход с простыми мелодиями и откровенными текстами о своей жизни. «Медуза» подробно писала, почему St. Vincent выпустила свой лучший альбом — и как превратилась в большую звезду, способную работать с важнейшими поп-продюсерами, оставаясь собой.

St. Vincent — New York (Official Video) St. Vincent

Читайте также Главная гитаристка планеты Кто такая St. Vincent и почему она входит в список важнейших музыкантов современности

King Krule. Арчи Маршаллу всего 23, а он выпускает уже третий сольный альбом (и второй — под псевдонимом King Krule). С каждым релизом музыка Маршалла, которую проще всего назвать мэшапом из хип-хопа и джаза, становится все сложнее и темнее. Субтильный юноша на записи звучит как опасный лондонский гопник — эдакий Джеймс Блейк, который вырос в неблагополучном районе, мешает соул с панк-роком и бормочет себе под нос невнятные, почти линчевские истории, срываясь на крик.

King Krule — Dum Surfer King Krule

Destroyer. Еще один важный альбом октября записал канадец Дэн Бежар со своим проектом Destroyer. Он предпочитает менять жанр и стилистику от пластинки к пластинке уже более 20 лет; новая запись «ken» — это саркастичный синти-поп, напоминающий Future Islands. Только если у Сэма Херринга все ради веселья и танцев, то Бежар под мечтательные аранжировки поет о залитом кровью мире шоубизнеса.

Destroyer — Tinseltown Swimming in Blood DestroyerVevo

Fever Ray. Вокалистка почившей шведской группы The Knife Карин Андерсон внезапно выпустила второй альбом своего сольного проекта Fever Ray — спустя восемь лет после первого. Это по-прежнему максимально безумный поп, где сложносочиненную электронику дополняет странный голос Андерсон. Однако в отличие от последних работ The Knife, в Fever Ray она все-таки не расстается с мелодиями и привычной песенной структурой.

Fever Ray — To The Moon And Back (Official Video) Fever Ray

Melkbelly. Яростный и шумный нойз-рок от чикагской группы Melkbelly, собранной из ветеранов местной экспериментальной сцены. Залог успеха — в комбинации джазовых барабанов, нойз-роковой шумовой волны и мелодичного голоса вокалистки Миранды Винтерс. Дебютный альбом Melkbelly «Nothing Valley» звучит так, словно он был записан на простенький пульт в домашних условиях, что только добавляет ему очарования и естественности. Записан он, кстати, именно так.

Melkbelly — «Off The Lot» (official music video) Wax Nine Records

TOKiMONSTA. В начале 2016 года калифорнийский продюсер Дженнифер Ли из-за редкого заболевания мозга (болезнь Моямоя) потеряла способность говорить и слушать музыку — любая песня казалась ей просто шумом. Альбом «Lune Rouge» — первая запись, которую Ли выпустила после серии операций на мозге и долгого восстановления. Получился впечатляющий инструментальный хип-хоп в духе лейбла Anticon, рассказывающий о корейских корнях Ли, с большим количеством звездных и не очень гостей калибра Джоуи Пурп.

TOKiMONSTA — Bibimbap TOKiMONSTA

Julien Baker. Джулиен Бейкер всего 22 года, она родилась в религиозной семье в консервативном Мемфисе — и написала немало песен о своих отношениях с религией; все это не помешало ей в школьные годы играть в панк-группе, открыто говорить о проблемах с алкоголем и признаться родителям в гомосексуальной ориентации. В 2015-м Бейкер выпустила невероятный дебют «Sprained Ankle», после которого о ней уже можно было говорить как о состоявшемся поэте и певице с сильным и крайне эмоциональным голосом — а еще как о музыканте, вполне способным стать голосом ее поколения. Второй альбом «Turn Out The Lights» только подчеркнул талант Бейкер рассказывать о личных переживаниях и страхах так, чтобы это было понятно каждому.

Julien Baker — «Turn Out The Lights» Matador Records

Courtney Barnett & Kurt Vile. У Кортни Барнетт, главной звезды австралийской инди-сцены, и бывшего гитариста The War On Drugs Курта Вайля много общего: бесконечная самоирония в текстах, ленивая манера петь и играть на гитаре, и большой талант сочинять песни. Во время одного из джемов у Курта и Кортни (соседство этих имен уже содержит в себе иронию) родилась идея поехать в совместный тур, ради этого они записали альбом из своих старых песен. Некоторые из них — например, медитативная «Outta The Woodwork» Барнетт — так бы и остались малоизвестными бисайдами, если бы не новый проект. Альбом больше похож на бесконечный джем и импровизацию, записанную с первого-второго дубля.

Courtney Burnett & Kurt Vile — Outta The Woodwork Keyser Soze V2

Дмитрий Евграфов. Молодой московский композитор, которого куда лучше знают в западной авангардной среде, чем у нас. Альбом «Comprehension Of Light» — первая работа Дмитрия, не составленная из отдельных треков, а целиком написанная как единое произведение. Его музыка находится на стыке саунд-дизайна и эмбиента; иногда кажется, что в ней ничего не происходит, но это впечатление обманчиво. Богатые звуковые ландшафты, которые рисует Евграфов, то и дело перемежаются фортепианным минимализмом (но куда более эмоциональным, чем у Нильса Фрама, к примеру) и захватывающими мелодиями на струнных. Немаловажная деталь: свои альбомы Дмитрий не первый год издает на влиятельном лейбле Fat Cat Records — в одном ряду с Animal Collective и Максом Рихтером.