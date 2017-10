Что мы слушали в сентябре. Плейлист «Медузы»

Плейлист также можно послушать в Google Music.

Герои плейлиста

The National. Авторы саундтрека к предвыборной кампании Барака Обамы выпустили очередной очень хороший альбом. «Sleep Well Beast», хоть и ничем толком не отличается от пары предыдущих записей группы, звучит свежо и интересно. The National нашли идеальный баланс между узнаваемостью и новаторством: к примеру, песня «Walk It Back» по форме — обычная для The National депрессивная баллада, но в аранжировке из электронных шумов она звучит как произведение какой-то новой группы.

The National Perform 'Day I Die' The Late Show with Stephen Colbert

Hundred Waters. Слишком странные, чтобы быть поп-группой, слишком ломаные для танцев и слишком умные для проходного инди-проекта — это Hundred Waters. За один только трек «Murmurs» с предыдущего альбома проект Николь Миглис смело можно было называть одной из самых интересных современных групп; на новой пластинке «Communications» Hundred Waters стараются быть танцевальной группой, но неизменно скатываются в странные ритмы и звуки. Примечательный факт: Hundred Waters издаются на лейбле Скриллекса, но никакого отношения к его «пацанскому» дабстепу не имеют; напротив, сложно найти более интеллигентную группу.

Hundred Waters — Fingers (Official Music Video) OWSLA

Four Tet. Один из самых влиятельных (и обаятельных) электронных музыкантов Киран Хэбден выпустил альбом «New Energy» — одну из своих лучших работ и точно лучшую пластинку со времен «There Is Love In You» семилетней давности. Новая запись Four Tet объединяет и его увлечение клубной танцевальной музыкой, и пост-роковое прошлое Кирана, которое выражается в атмосферных и меланхоличных музыкальных обрамлениях его хитрых ритмических рисунков. Слушать нужно от начала и до конца — это, пожалуй, главный электронный альбом года.

Four Tet — Lush definite party material

Мария Теряева. Бывшая гитаристка «Наади» дебютирует с сольным электронным альбомом, записанном на синтезаторе Buchla. Музыка Марии ничего не имеет общего с так называемой «умной» электроникой, которая на деле чаще всего оказывается замедленным техно; «Focus» гораздо сложнее и одновременно интереснее. Сама Теряева говорит о влиянии академической музыки, его и правда можно заметить в ее как будто сотканных из геометрических фигур композициях, главное свойство которых — неожиданные перемены и эмоции, которых не ждешь от подобной электронной музыки.

Maria Teriaeva — Фокусы (Official Video) Дуб и просто дерево

Corbin. Если Лил Пип скрещивает хип-хоп и эмо, то Corbin совмещает мрачный и тягучий звук саундклауд-рэпа с Rʼn'B. Корбину еще нет 20, но он уже работает с соавторами Абеля Тесфайе (The Weeknd), хотя так сразу и не скажешь: альбом звучит нарочито недоделанно и просто, но это идет ему только на пользу и добавляет надрывным песням честности. Кто знает, может быть, именно этому канадскому музыканту предстоит повторить путь Тесфайе от прогрессивного новатора до большой поп-звезды.

CORBIN — MOURN WILLY PETE

Kedr Livanskiy. Любой релиз москвички Яны Кедриной сразу попадает на страницы музыкальных изданий типа Pitchfork и Noisey — она, пожалуй, самый известный сейчас на Западе российский андеграундный музыкант. Новый альбом Kedr Livanskiy — это техно-песни, которые звучат, будто сделаны на скорую руку, и оттого приобретают какой-то потусторонний саунд. Монотонный голос Яны только усиливает это чувство, а еще снабжает композиции неожиданными мелодиями, которые очень сложно выкинуть из головы.

Kedr Livanskiy — Love & Cigarettes (Official Audio) 2MR

Chelsea Wolfe. Главная готическая певица Челси Вулф окончательно ушла в метал — и смотрится в обрамлении живых и предельно громких инструментов как никогда естественно. Ее безысходным и затягивающим в трясину песням сладж-метал очень к лицу, а предыдущий опыт работы с монотонной электроникой не позволяет Челси скатываться в бесконечное повторение шаблонов нового для нее жанра.

Chelsea Wolfe — 16 Psyche (Official Video) Sargent House

The World Is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die. Одни из героев эмо-революции 2010-х годов перестали петь об абстракциях и перешли к реальным проблемам: расизму, депрессии (одна из песен нового альбома посвящена самоубийству актеру Робина Уильямса) и Америке Дональда Трампа. Группа с неприлично длинным и красивым названием рисует крайне мрачную картину, но делает это крайне талантливо: сравнивать их с однообразными эмо-группами новой волны уже как-то стыдно.

The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die — «Faker» EpitaphRecords

Kamasi Washington. Новый мини-альбом главного джазового саксофониста, да и вообще одного из важнейших современных джазовых музыкантов Камаси Уошингтона. «Harmony of Difference» — первая запись Уошингтона со времен дебютного трехчасового альбома «The Epic»; с нее и стоит начинать знакомство с творчеством Камаси, хотя бы из-за того, что композиции на ней раза в четыре короче, чем на «The Epic», — но ничуть не хуже.

Kamasi Washington — Truth KamasiWashington

Zola Jesus. Американка Ника Роза Данилова она же Николь Хаммел, гордится русскими корнями, ведет паблик «ВКонтакте» и называет альбомы русскими словами. Ее музыка — это индустриальная версия Кейт Буш и продолжение традиций Cocteau Twins, Dead Can Dance и других подобных групп. Как и многие коллеги Даниловой по лейблу Sacred Bones, она исследует темную сторону жизни, но при этом новый альбом «Okovi» — это не беспросветная тьма, а наоборот, что-то вроде фонаря во мраке.

Zola Jesus — Exhumed (Official Music Video) Sacred Bones Records

Бонус-трек. Сентябрь оказался чрезвычайно плодовитым на музыкальные релизы, поэтому, если вам недостаточно альбомов из плейлиста, обратите внимание на новые записи Wand (нойз-рок, превратившийся почти в Radiohead), Фиби Бриджерс (тихие и невеселые песни про смерть), Metz (третий альбом важных нойз-рокеров, такой же, как предыдущие), Бена Фроста (монументальная электроника, почему-то записанная Стивом Альбини), Wolf Alice (полюбившийся критикам, но не «Медузе», молодежный гранж), Torres (хороший, но слишком занудный альбом перспективной певицы), Sløtface (саркастичный и веселый шведский поп-панк), Deerhoof (как всегда безумный альбом заслуженных инди-легенд) и Ibeyi (авангардный соул с Камаси Уошингтоном и Чилли Гонзалесом в качестве гостей).