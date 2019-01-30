В России снова рассылают сообщения о «минировании». Раньше в этом подозревали польских хакеров и террористов (но не поймали)

В последнюю неделю января в российских городах снова проходят массовые эвакуации школ, административных зданий и торговых центров. Они начались на Дальнем Востоке, потом продолжились в Сибири и уже дошли до Центральной России и даже до Калининграда. Происходящее сейчас напоминает волну эвакуаций осенью 2017 года. Вот как власти реагировали на это тогда.

Массовые эвакуации начались 11 сентября 2017 года и за два месяца охватили 75 из 85 субъектов Федерации. В общей сложности было эвакуировано более двух миллионов человек в 186 городах. По данным Генпрокуратуры, за четыре месяца с сентября по декабрь возбудили две тысячи дел о ложном сообщении о теракте (для сравнения: за 11 месяцев 2018 года — 1,2 тысячи). Лидеры по уголовным делам — Петербург и Татарстан. Следователи нашли около 300 подозреваемых. Из двух тысяч дел за эти четыре месяца почти 1300 были закрыты, так как причастных найти не удалось. Судебная статистика также не показала всплеска осужденных за «телефонный терроризм». Представители правоохранительных органов отчитывались (1, 2, 3, 4, 5) только о задержании людей, которые «минировали» отдельные здания. Сначала источники СМИ говорили, что массовые звонки могли поступать с Украины или от террористов «Исламского государства». Потом в МВД заявили, что звонили в основном из лагерей сирийских боевиков. ФСБ считает, что звонки организовали всего четыре человека. Но кто они и можно ли их задержать, не сообщалось. Через год источник РБК, близкий к спецслужбе, рассказал о польских хакерах, придумавших «специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов». На фоне массовых эвакуаций 2017 года статью УК о «телефонном терроризме» ужесточили.

Михаил Зеленский Фото в анонсе: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA