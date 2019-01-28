В городах Сибири эвакуировали несколько тысяч человек из-за сообщений о бомбах

В крупных городах Сибири эвакуировали несколько тысяч человек из больниц, школ, торговых центров и административных зданий из-за анонимных писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс».

В Абакане эвакуировали более 15 тысяч человек из 19 школ, больниц, региональных министерств и торговых центров, сообщили в мэрии города. В Кемерово эвакуировали около 40 зданий. Эвакуации также прошли в Омске, Барнауле, Новосибирске, Красноярске.

Пока что сообщения о бомбах не подтвердились. В некоторых зданиях продолжаются проверки.

24 и 25 января в регионах Сибири и Дальнего Востока провели массовые эвакуации административных зданий, больниц и школ из-за сообщений о якобы заложенных бомбах. В большинстве случаев предупреждения о минировании поступали по электронной почте.

В сентябре-декабре 2017 года в России массово эвакуировали торговые центры, учебные заведения и административные здания из-за анонимных звонков с угрозами терактов. В МВД говорили, что звонки поступали из лагерей сирийских боевиков.