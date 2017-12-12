МВД: массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков

Основная часть звонков с угрозами терактов в российских городах осенью 2017 года поступила «с мест концентрации террористов в Сирии». Об этом 12 декабря, на следующий день после начала вывода российских войск из Сирии, объявил замглавы МВД Игорь Зубков.

По его словам, речь шла о «кибернападении на территорию Российской Федерации». Помимо Сирии звонки поступали из Турции, с Украины, из США, Канады, Казахстана и Узбекистана.

Каким образом удалось вычислить, что звонки шли из лагерей сирийских боевиков, Зубков не уточнил.

Всего было зафиксировано 2,7 тысячи фактов звонков, по каждому из них возбуждено уголовное дело. Ущерб от массовых эвакуаций Зубков оценил в несколько миллиардов рублей.