Директор ФСБ рассказал об организаторах звонков о заложенных бомбах в РФ. Это четыре россиянина, находящиеся за границей

Интерфакс
17:42, 5 октября 2017
Надежный источник

Телефонные звонки о заложенных бомбах, из-за которых в сентябре—октябре 2017 года в России проходили массовые эвакуации, совершали из-за рубежа четыре гражданина РФ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

В какой стране находятся подозреваемые и предпринимаются ли меры для их задержания, не уточняется. По словам Бортникова, у этих людей есть «пособники, которые находятся на территории страны».

Директор ФСБ сказал, что некоторые «технические вещи» «затрудняют работу». «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заявил он.

Массовые эвакуации из-за анонимных звонков о заложенных бомбах с 10 сентября проходят по всей России. В большинстве случаев преступники сообщают о якобы заложенных бомбах в административных зданиях, торговых центрах, школах и вокзалах. Эвакуация затронула десятки тысяч человек; ущерб от эвакуаций в первые дни, по оценке ФСБ, превышает 300 миллионов рублей.
В связи с анонимными звонками возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта. Высказывались версии, что звонки могли совершаться с территории Украины, а также сторонниками террористов из «Исламского государства». Полиция сообщала лишь о задержании подражателей, но не основных подозреваемых.
В конце сентября сообщалось, что к звонкам может быть причастен уехавший в Сирию 27-летний (или 28-летний) житель Ставропольского края. ФСБ эти данные не подтвердила.

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