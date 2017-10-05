Директор ФСБ рассказал об организаторах звонков о заложенных бомбах в РФ. Это четыре россиянина, находящиеся за границей

Телефонные звонки о заложенных бомбах, из-за которых в сентябре—октябре 2017 года в России проходили массовые эвакуации, совершали из-за рубежа четыре гражданина РФ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

В какой стране находятся подозреваемые и предпринимаются ли меры для их задержания, не уточняется. По словам Бортникова, у этих людей есть «пособники, которые находятся на территории страны».

Директор ФСБ сказал, что некоторые «технические вещи» «затрудняют работу». «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заявил он.