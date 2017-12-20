Госдума ужесточила наказание за «телефонный терроризм»

20 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает «Интерфакс», новые поправки в Уголовный кодекс предусматривают четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий.

Первая ступень касается звонков из хулиганских побуждений с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве. Она карается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или принудительными работами от двух до трех лет.

Вторая ступень относится к объектам социальной инфраструктуры (школы, больницы, вокзалы, детские сады, банки, дома отдыха). За ложное сообщение об угрозе взрыва на таких объектах будет назначаться штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Это же наказание предусмотрено, если «телефонный терроризм» приведет к крупному ущербу свыше одного миллиона рублей.

Третья ступень ответственности будет касаться телефонных звонков, направленных на дестабилизацию деятельности органов власти, и предусматривает штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей, либо тюремный срок от шести до восьми лет.

Самая суровая, четвертая степень наказания предусмотрена, если в результате «телефонного терроризма» погибнут люди или наступят иные тяжкие последствия. Она подразумевает штрафы от 1,5 до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.