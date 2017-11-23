В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения о терактах (статья 207 УК РФ).

Депутаты предлагают дополнить статью третьей частью — о «телефонном терроризме» «в целях дестабилизации деятельности органов власти» — и наказывать за это преступление лишением свободы сроком от шести до восьми лет.

Если ложное сообщение о теракте повлекло гибель людей или «иные тяжкие последствия», виновных предлагается сажать на срок от восьми до десяти лет (часть 4 предлагаемой редакции статьи).

В предлагается добавить уточнение о «хулиганских побуждениях», одновременно убрав наказание в виде лишения свободы.

Сейчас за «телефонный терроризм» предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до трех лет, в случае причинения крупного ущерба или тяжких последствий — до пяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость усиления ответственности по этой статье объясняется волной «ложного телефонного терроризма», которая «захлестнула страну» осенью 2017 года.