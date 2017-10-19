В Госдуме предложили сажать на 10 лет за телефонный терроризм
В Госдуме разработали поправки, ужесточающие наказание за ложные сообщения о терактах. Законопроект, пишет РБК, подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
В документе, в частности, предлагается внести в статью 207 УК (заведомо ложно сообщение о теракте) пункт о преступлении, совершенном группой лиц, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Законопроект, сообщил Василий Пискарев РБК, был подготовлен совместно с представителями правоохранительных органов и экспертами.
Сейчас поправки, по словам Пискарева, проходят «окончательное согласование», авторы законопроекта рассчитывают, что он будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.
«Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — сказал парламентарий [Пискарев].