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В Госдуме предложили сажать на 10 лет за телефонный терроризм

РБК
06:28, 19 октября 2017
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В Госдуме разработали поправки, ужесточающие наказание за ложные сообщения о терактах. Законопроект, пишет РБК, подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В документе, в частности, предлагается внести в статью 207 УК (заведомо ложно сообщение о теракте) пункт о преступлении, совершенном группой лиц, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Законопроект, сообщил Василий Пискарев РБК, был подготовлен совместно с представителями правоохранительных органов и экспертами.

Сейчас поправки, по словам Пискарева, проходят «окончательное согласование», авторы законопроекта рассчитывают, что он будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

«Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — сказал парламентарий [Пискарев].

РБК
Статья 207 УК РФ в действующей редакции предусматривает наказание за ложное сообщение о теракте в виде штрафов в размере до 200 тысяч рублей (до 1 миллиона рублей, если был причинен крупный ущерб) или лишения свободы на срок до трех лет (до пяти лет в случае крупного ущерба).
В разных городах России с 10 сентября проходят массовые эвакуации из-за телефонных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. Телефонные террористы, как правило, сообщают о бомбах в административных здания, торговых центрах, на вокзалах, а также в учебных заведениях.
За месяц, по данным источников РИА Новости, в России из-за ложных сообщений о терактах были эвакуированы более одного миллиона человек. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.
По факту ложных сообщений о терактах было возбуждено несколько уголовных дел. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Эвакуации из-за сообщений о бомбах в России

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