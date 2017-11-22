В Госдуме предложили блокировать номера «телефонных террористов»

РБК
07:23, 22 ноября 2017
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В Госдуме разработали поправки, обязывающие операторов связи блокировать номера «телефонных террористов». Соответствующее предложение внесено ко второму чтению поправок в закон «О связи».

Поправка, соавтором которой стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, обяжет операторов связи блокировать по обращению правоохранительных органов номера, с которых, по имеющимся данным, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах».

Также операторов обяжут определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки. «Это будет касаться любых звонков — как со стационарных телефонных номеров, так и мобильного трафика, в том числе текстовых и голосовых сообщений», — рассказал РБК один из соавторов поправок, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Профильный комитет, пишет РБК, планирует рассмотреть документ 23 ноября и рекомендовать его к принятию во втором чтении.

«Подчеркну, что предложенные изменения не расширяют полномочия правоохранительных органов. Право обращаться к операторам сотовой связи у них и так имеется, однако обязанности блокировать такие звонки у операторов не было», — заявил Пискарев, отметив, что изменения вносятся только в закон «О связи» и других законов не касаются.

РБК
Поправка о блокировке номеров «телефонных террористов» включена в законопроект, обязывающий операторов связи передавать подлинный номер отправителя SMS-сообщений. Этот законопроект был внесен в 2016 году, а в первом чтении принят в апреле 2017 года.
В разных городах России с начала сентября проходят массовые эвакуации из-за телефонных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. Телефонные террористы, как правило, сообщают о бомбах в административных здания, торговых центрах, на вокзалах, а также в учебных заведениях. Ни одно из таких сообщений пока не подтвердилось.
На фоне массовых эвакуаций в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за «телефонный терроризм». Документ, одним из авторов которого является Пискарев, предлагает увеличить наказание по соответствующей статье УК до 10 лет лишения свободы.

Эвакуации из-за сообщений о бомбах в России

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