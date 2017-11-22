В Госдуме предложили блокировать номера «телефонных террористов»

В Госдуме разработали поправки, обязывающие операторов связи блокировать номера «телефонных террористов». Соответствующее предложение внесено ко второму чтению поправок в закон «О связи».

Поправка, соавтором которой стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, обяжет операторов связи блокировать по обращению правоохранительных органов номера, с которых, по имеющимся данным, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах».

Также операторов обяжут определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки. «Это будет касаться любых звонков — как со стационарных телефонных номеров, так и мобильного трафика, в том числе текстовых и голосовых сообщений», — рассказал РБК один из соавторов поправок, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Профильный комитет, пишет РБК, планирует рассмотреть документ 23 ноября и рекомендовать его к принятию во втором чтении.