В Госдуме предложили блокировать номера «телефонных террористов»
В Госдуме разработали поправки, обязывающие операторов связи блокировать номера «телефонных террористов». Соответствующее предложение внесено ко второму чтению поправок в закон «О связи».
Поправка, соавтором которой стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, обяжет операторов связи блокировать по обращению правоохранительных органов номера, с которых, по имеющимся данным, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах».
Также операторов обяжут определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки. «Это будет касаться любых звонков — как со стационарных телефонных номеров, так и мобильного трафика, в том числе текстовых и голосовых сообщений», — рассказал РБК один из соавторов поправок, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).
Профильный комитет, пишет РБК, планирует рассмотреть документ 23 ноября и рекомендовать его к принятию во втором чтении.
«Подчеркну, что предложенные изменения не расширяют полномочия правоохранительных органов. Право обращаться к операторам сотовой связи у них и так имеется, однако обязанности блокировать такие звонки у операторов не было», — заявил Пискарев, отметив, что изменения вносятся только в закон «О связи» и других законов не касаются.