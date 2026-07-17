Зеленский решил сменить секретаря Совета национальной безопасности. Место Умерова (переговорщика с Россией) займет бывший глава МВД

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ о назначении Клименко, по словам украинского лидера, уже готовится.

Сейчас СНБО возглавляет Рустем Умеров. Пока не сообщалось, какую должность он займет после назначения Клименко. На посту секретаря совета Умеров, среди прочего, выступал главным представителем Украины в переговорах с США и Россией.

До этого Умеров занимал пост министра обороны страны. В связи с его работой на этой должности он упоминался в одном из самых громких дел о коррупции в Украине последних лет — деле «Энергоатома». По нему Умерова допрашивали как свидетеля.

Верховная Рада 14 июля отправила в отставку правительство во главе с премьером Юлией Свириденко. Это стало началом череды кадровых перестановок в кабинете министров.

Ранее Игорю Клименко прочили должность министра обороны Украины. Владимир Зеленский сообщил вечером 16 июля, что предложит парламенту кандидатуру главы СБУ Евгения Хмары на должность главы Минобороны.

До этого Минобороны Украины возглавлял Михаил Федоров. Его не переназначили на этот пост из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало протесты по всей Украине.