Главком ВСУ Александр Сырский. 2025 год Oksana Parafeniuk / For The Washington Post / Getty Images

15 июля стало известно, что Михаил Федоров уйдет в отставку с поста министра обороны Украины, на котором он проработал всего полгода. В Украине начались акции в поддержку Федорова, в Евросоюзе выразили удивление и потребовали объяснений от президента Владимира Зеленского. Украинские СМИ еще до отставки писали о конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, позже это подтвердил и сам бывший министр обороны. Вот позиций Федорова, Сырского и Зеленского.

Федоров. Когда я возглавил Минобороны и увидел проблемы в армии, я предложил уволить Сырского. Зеленский отказался, я это принял. Но Сырский поставил ультиматум — я или он. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну.

Владимир Зеленский. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. Я просто показываю, если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне. Я уверен, что Федоров останется в моей команде.

Александр Сырский. Благодарю Михаила Федорова за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к победе.