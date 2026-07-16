Зеленский не смог помирить главу Минобороны Украины Федорова и главкома ВСУ Сырского — и уволил министра. Вот что сказали все трое
15 июля стало известно, что Михаил Федоров уйдет в отставку с поста министра обороны Украины, на котором он проработал всего полгода. В Украине начались акции в поддержку Федорова, в Евросоюзе выразили удивление и потребовали объяснений от президента Владимира Зеленского. Украинские СМИ еще до отставки писали о конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, позже это подтвердил и сам бывший министр обороны. Вот пересказ позиций Федорова, Сырского и Зеленского.
Федоров. Когда я возглавил Минобороны и увидел проблемы в армии, я предложил уволить Сырского. Зеленский отказался, я это принял. Но Сырский поставил ультиматум — я или он. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну.
Владимир Зеленский. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. Я просто показываю, если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне. Я уверен, что Федоров останется в моей команде.
Александр Сырский. Благодарю Михаила Федорова за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к победе.