Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины. Вот как на это реагируют в Украине (и не только) Спойлер: z-блогеры очень довольны

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время своей пресс-конференции в Киеве. 16 июля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров покинет свой пост, который он занимал с января 2026 года. Верховная Рада пока не утвердила его отставку. Однако сам Федоров подтвердил эту информацию, признав в ходе пресс-конференции, что у него возник конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Новости об отставке Михаила Федорова привели к протестам во многих украинских городах. Жители страны призывают вернуть министра и отправить в отставку Сырского. Вот как еще отреагировали на уход Федорова из правительства в Украине и за ее пределами.

Некоторые высказывания могли быть сокращены и незначительно отредактированы. Их смысл полностью сохранен.

Жители Украины

Во многих городах Украины начались акции против отставки Михаила Федорова. В Киеве люди вышли на площадь Ивана Франко с плакатами в поддержку министра обороны и скандировали «Верните Федорова!», «Позор!», «Сырский в отставку!». Акции также прошли в Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Днепре, Тернополе и Одессе.

United24

Украинская государственная платформа для фандрайзинга

Уважаемые читатели, наша редакционная команда временно приостановила публикацию материалов, поскольку наши журналисты, редакторы, продюсеры и сотрудники, отвечающие за соцсети, принимают участие в протестах после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации (между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым — прим. «Медузы»). Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли, и в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть я не снимаю с себя ответственности. И очень хочется, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся за стол переговоров.

Федоров останется в моей команде, однако о его точной роли будет объявлено позже. Что касается людей, которые вышли. Мы боремся за свободу и демократию. Поэтому люди делают то, что они хотят. Они хотели выйти, ну и правильно. Мы можем действовать так, что даже во время войны, со всеми сложностями и ограничениями, люди могут продемонстрировать свое волеизъявление.

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонительной в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить , формироваться видение [будущего], приниматься решения.

Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине. Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.

Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности министра обороны. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины.

Павел Елизаров

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ

К сожалению, на пятом году войны я написал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что отстранение Михаила Федорова — это большое зло для оборонного потенциала страны. Слава Украине!

Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш»)

Советник министра обороны Украины

С сегодняшнего дня я больше не советник министра обороны Федорова. Уважаемые производители, разработчики и военные, теперь я не могу вам ничем помочь на уровне министерства обороны. Извините. Быть в команде Федорова для меня было честью. Было очень много планов и идей на будущее, но, к сожалению… Враг по своим группам радуется, что меня больше нет в Минобороны. Настроение ужасное. Но свой путь я не брошу и буду дальше защищать страну и помогать военным собратьям. Михаил Федоров, спасибо тебе за все.

Сергей Стерненко

Советник министра обороны Украины

С этого момента я не советник министра обороны, что, несомненно, уменьшает возможности помочь качественно изменить ситуацию в армии с дронами. Михаил Федоров — лучший министр обороны за всю нашу историю. Спасибо за пример лидерства и служения. Досадно, что сегодня наше государство стало гораздо дальше от победы. Жаль, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить. Безграничное уважение Михаилу. Благодарность всем, кто не молчит. Продолжение следует.

Что говорит сам Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Что говорит сам Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Андрюс Кубилюс

Комиссар Еврокомиссии по обороне и космосу

Это стало большой неожиданностью. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. За этот период удалось действительно многого добиться. Для нас очень важно продолжать то, что мы начали — особенно в отношении финансирования Украины. 60 миллиардов — это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым хорошо сработались.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ

Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся . Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения.

Андрей Колесник

Депутат Госдумы, член комитета по обороне

Федорова отправили в отставку как раз потому, что поломал коррупционные схемы, которые были годами налажены. Кому война, кому мать родна, люди нормально зарабатывали деньги, но он пришел, поломал там коррупционные схемы, пытался что-то с оружием наладить, улучшить поставки. [Президент Украины Владимир Зеленский] пусть дальше продолжает в том же духе, убирает всех людей.

Алексей Живов

Z-блогер

В целом, очень хорошо, что Зеленский убрал его от управления армией. Уж больно умный и эффективный враг. Теперь должно стать полегче. Зеленский в качестве причины отставки Федорова назвал провал реформы . Видимо Федоров должен был превратить людоловов в продавцов счастья, но что-то пошло не так…

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Украинские дроны не только мешают российскому наступлению. Они по-настоящему перенесли войну вглубь России и в Москву. Приближает ли это Украину к победе? Большой разбор нового этапа войны дронов

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Украинские дроны не только мешают российскому наступлению. Они по-настоящему перенесли войну вглубь России и в Москву. Приближает ли это Украину к победе? Большой разбор нового этапа войны дронов

Святослав Голиков

Z-блогер, автор телеграм-канала «Филолог в засаде»

Итак, Сырский и Зеленский все-таки сожрали энергичного и креативного технократа Федорова, который поломал привычные схематозы на оборонных закупках. Достижения команды Федорова всего за шесть месяцев (!!!) работы достаточно весомы и чувствительны. Кадровые перестановки в военном ведомстве противника рассматриваю как весьма позитивную новость, поскольку, как показывает историческая практика, роль личности в тех или иных системных процессах нередко бывает определяющей, а уже достигнутые изменения вполне могут оказаться обратимыми.

«Военный Осведомитель»

Российский провоенный телеграм-канал

Федоров ответственен за наращивание цифровизации в ВСУ и применения дронов, а также за отключение терминалов Starlink ВС РФ, что вызвало значительные проблемы. Поэтому более вероятно, что его отставка окажется благополучным фактором для России.

Дмитрий Цыбаков

Доктор политических наук (для провоенного телеграм-канала «Военкор Котенок»)

Запорожец Федоров — типичная вырусь и лидер группировки технофашистов, делающих ставку на дистанционные средства вооруженной борьбы и безграничный воздушный террор. Федоров успешно внедрил в ВСУ инновационные формы снабжения и обеспечения войск, заимствованные из коммерческого менеджмента, а заодно и перехватил контроль за миллиардными финансовыми потоками. Единственный из штатских министров военного времени, кто смог результативно повлиять на сферу собственно вооруженной борьбы.

Способность украинской стороны к проведению стратегических операций в воздухе и на море приписывается пропагандой именно усилиям возглавляемой им группировки гражданских технократов и финансовых комбинаторов. Несомненно Зеленский и компания увидели в этом повторение ситуации 2022-2023 годов, когда перехват инициативы на поле сражения немедленно породил президентские амбиции тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного. Теперь Зеленский не повторяет прежних ошибок и удаляет вероятного конкурента, не дожидаясь его провала. Очевиден выбор в пользу политической целесообразности перед военной необходимостью.

«Осведомитель»

Российский провоенный телеграм-канал

Федоров как бывший министр цифрового развития Украины привнес в ВСУ много нового и неприятного для ВС РФ, особенно в контексте отключения Starlink, наращивания ударов БПЛА-камикадзе средней дальности по логистике, внедрения ИИ в ВСУ и прочее. О новом министре обороны мало что известно, однако то, что Зеленский убрал такого плодовитого и опасного — для России — человека с руководящей должности — очень хорошо, особенно учитывая, что его отставка с высокой долей вероятности повлечет еще и чистку людей Федорова из структуры украинского МО.

Как Михаил Федоров стал министром обороны

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

Как Михаил Федоров стал министром обороны

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

«Медуза»