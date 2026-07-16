Зеленский решил назначить министром обороны главу СБУ Евгения Хмару

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности министра обороны страны Евгения Хмару, который сейчас в качестве исполняющего обязанности возглавляет Службу безопасности Украины.

По словам Зеленского, среди задач Хмары — продолжение реформ в сфере обороны, а также расширение дальнобойных ударов по России и обеспечение армии всем необходимым.

Президент Украины сообщил, что вскоре официально внесет кандидатуру Хмары на утверждение в Верховную раду.

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Евгений Хмара занимает пост и. о. руководителя Службы безопасности Украины с января 2026 года.