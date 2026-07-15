В Забайкалье начали выдавать QR-коды на заправку машин. Получить их можно только в мессенджере «Макс»

В Забайкальском крае начали тестировать продажу топлива по QR-кодам, которые можно получить только в мессенджере «Макс», объявил глава региона Александр Осипов.

Чтобы получить код, нужно зарегистрироваться в специальном боте в «Максе», выбрать время заправки машины и вид топлива. «Если лимит не исчерпан, вы сразу получите QR-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру», — объяснил губернатор. Следующий код можно запросить через шесть дней.

Пока в рамках теста по такой системе будет работать только одна заправка в Чите. Если схема «покажет свою эффективность», ее расширят на другие АЗС. При этом губернатор уточнил, что заправки с живой очередью тоже останутся.

Глава региона утверждает, что такая система позволит избежать ситуаций, когда один и тот же автомобиль записывается на заправку несколько раз подряд, а также избежать очередей.

Получение кодов именно в мессенджере в краевом министерстве ЖКХ оправдали «удобством». «Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах. К тому же это даст возможность избежать перепродажи QR-кодов», — заявили в ведомстве.

В июне QR-коды для получения талонов на бензин ввели в аннексированном Севастополе.

Топливный кризис в России усугубился на фоне атак украинских беспилотников по нефтяным предприятиям в российских регионах. Одна из самых сложных ситуаций с топливом в Забайкальском крае. С конца июня в регионе действует режим повышенной готовности. Жителям, как сообщалось, продают до 15 литров бензина и только в баки машин. Автомобилисты вынуждены ждать возможности заправиться в многокилометровых и многочасовых очередях.