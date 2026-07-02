В Забайкальском крае сняли на видео четырехкилометровую очередь на заправку «Роснефти». В ней стоит 600-800 автомобилей

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ опубликовали 2 июля видеозапись, на которой показана многокилометровая очередь возле одной из автозаправочных станций. Когда сделана запись, непонятно.

Сообщается, что видео сняли в районе Читы в Забайкальском крае. «Медуза» верифицировала запись: ее сняли возле АЗС «Роснефти» в городском поселении Атамановское в Читинском районе. Судя по видео, длина очереди составляет четыре километра, то есть в ней стоит примерно 600-800 автомобилей.

Власти Забайкальского края 25 июня ввели в регионе режим повышенной готовности из-за топливного кризиса, возникшего после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Жители края по несколько часов стоят в очередях на АЗС, один из водителей рассказал 30 июня, что ждал в очереди 36 часов.

Заправка «Роснефти», попавшая на видео, получает топливо с нефтеперерабатывающего завода ННК в Хабаровске. Украина не наносила удары по этому предприятию.

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