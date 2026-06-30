Водитель рассказал, что простоял в очереди на заправку в Чите 36 часов

В Чите водители стоят в очереди на заправках много часов. Один из водителей рассказал, что простоял в очереди на заправку 36 часов.

«Сотрудники ДПС не пускают тех, кто хочет вклиниться, потому что люди сутками стоят, злые и, возможно, кого могут и прибить», — рассказал он в видео, опубликованном в инстаграме.

Где именно в Чите находится заправка, на которой такие долгие очереди, водитель не уточнил.

Администрация Читы в свою очередь объявила, что договорилась с предпринимателями о том, чтобы водителей, которые стоят в очередях на заправках, бесплатно пускали в туалет.

«Многие сейчас вынуждены простаивать по много часов в очередях на АЗС, чтобы заправиться. <…> Достигнута договоренность с руководителями предприятий общественного питания, находящихся недалеко от АЗС, о возможности посещать заведение и пользоваться туалетной комнатой согласно режиму работы предприятий», — заявили власти города.

Из-за топливного кризиса в Забайкальском крае введен режим повышенной готовности. С 25 июня там можно продавать только 15 литров бензина на одну машину.

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