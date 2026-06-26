В Забайкальском крае с 25 июня введен режим повышенной готовности для координации ситуации на топливном рынке, сообщили в региональном правительстве.

В рамках этого режима отпуск топлива физическим лицам сократили до 15 литров — и только в баки машин.

Топливным компаниям предписали обеспечить «неснижаемый резерв» для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления.

Кроме того, правительство распорядилось обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газ.

Топливный кризис в России, начавшийся после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и по бензовозам на трассе Р-280, охватывает все больше регионов. Уже более чем в 20 из них ограничения на продажу бензина введены на уровне власти; в большинстве остальных наблюдается дефицит на заправках. Лимиты по отпуску бензина в одни руки в основном составляют 20–30 литров.

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