Трамп заявил, что США полностью контролируют иранское воздушное пространство. И потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана

США получили полный контроль над воздушным пространством Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Теперь у нас есть полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана была хорошая система отслеживания и другое оборонительное оборудование — и в большом количестве — но это ничто по сравнению с тем, что создается, разрабатывается и производится в США. Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка!» — написал Трамп.

Что президент США подразумевает под «полным и тотальным контролем над небом Ирана» и что именно создается в Соединенных Штатах, неясно, отмечает Reuters. Ранее Израиль заявлял, что получил превосходство в воздухе как минимум в западной части исламской республики, включая столицу страны Тегеран.

В следующем посте Трамп заявил, ему точно известно местонахождение верховного лидера Ирана, но США не намерены его убивать «по крайней мере сейчас». «Наше терпение на исходе», — добавил он.

«Безоговорочная капитуляция!» — написал президент США в третьем посте. Вероятно, это требование к Ирану.

Израиль атакует Иран с 13 июня, целью ударов заявлены объекты военной, ядерной и энергетической инфраструктуры, а также высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Иран в ответ наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Из-за обстрелов в обеих странах погибли и пострадали мирные жители.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее не исключил операции по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Reuters сообщал, что у Израиля была возможность убить иранского лидера, но на этот план наложил вето президент США Дональд Трамп.

По данным The Jerusalem Post, Трамп собирается сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Оно будет подразумевать полный отказ Ирана от обогащения урана, в том числе в гражданских целях.

Источники The Wall Street Journal утверждали, что власти Ирана по неофициальным каналам через арабские страны послали сигналы о готовности возобновить переговоры по своей ядерной программе.