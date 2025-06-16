«Это не эскалирует конфликт, это положит ему конец». Нетаниягу не исключил попытки убить Али Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не исключает проведения операции по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает ABC News.

«Это не эскалирует конфликт, это положит ему конец», — сказал Нетаниягу в ответ на просьбу корреспондента телеканала прокомментировать сообщения о том, что президент Дональд Трамп отверг израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это обострит конфликт.

Нетаниягу также сказал, что иранский режим уже полвека «распространяет конфликт» на Ближнем Востоке и «терроризирует всех».

На вопрос о том, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера Ирана, Нетаньяху сказал, что государство «делает то, что нам нужно».

Агентство Reuters 15 июня сообщило, что у Израиля была возможность убить высшего иранского лидера, но на этот план наложил вето президент США Дональд Трамп. Анонимный высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что иранский режим «не убил ни одного американца» и до тех пор, пока этого не происходит, в Вашингтоне «даже не будут говорить о преследовании политического руководства» исламской республики.

Нетаниягу в своих первых комментариях по поводу сообщений Reuters заявил, что «есть много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было». При этом он подчеркивал, что власти Израиля «будут делать то, что должны делать».

Что будет с Ираном после атак Израиля

Атака Израиля стала для Ирана травмой и главным событием XXI века Востоковед Никита Смагин — о том, как теперь изменится исламская республика

Что будет с Ираном после атак Израиля

Атака Израиля стала для Ирана травмой и главным событием XXI века Востоковед Никита Смагин — о том, как теперь изменится исламская республика