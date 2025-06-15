Reuters: Трамп «наложил вето» на план Израиля по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Президент Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило 15 июня агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

«Убили ли иранцы хоть одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не будем говорить о преследовании политического руководства», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США.

По словам источников, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить высшего иранского лидера, но Трамп отклонил этот план.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что «сообщение Reuters о том, что США наложили вето на убийство Хаменеи, — фейк из страны фейков». Слова главы израильского Совбеза привел журналист Амит Сегаль, близкий к окружению израильского премьера.

Израильский чиновник заявил 14 июня газете The Wall Street Journal, что Али Хаменеи «не застрахован» от нападения. Отвечая на вопрос издания, чиновник заявил, что Израиль не исключает никаких потенциальных целей для уничтожения ядерной программы, включая Хаменеи.

Обновление. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя в эфире Fox News утверждения Reuters, сказал, что «есть много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было», поэтому он не хочет вдаваться в эту тему. «Но я могу сказать вам, что я думаю, что мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов», — добавил Нетаниягу (цитата по Reuters).

Израиль в ходе атаки на Иран убил многих высокопоставленных иранских военных. Большинство ключевых генералов погибли в своих квартирах, по которым израильские самолеты нанесли точечные удары.

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