Израиль в самом начале атаки на Иран лишил его военного руководства Список генералов, погибших в результате ударов

Демонстранты с портретами генералов и ученых-ядерщиков, погибших в результате израильских ударов Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

Целью начального этапа израильской операции против Ирана стало военное руководство исламской республики. Убиты несколько ключевых генералов. Большинство из них погибли в своих квартирах, по которым израильские самолеты нанесли точечные удары. Подобным образом Израиль обычно уничтожает командиров террористов в секторе Газа. Вот список иранских военных, погибших при атаке.

Хосейн Салами

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Эта структура формально не является частью вооруженных сил Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи. При этом фактически это наиболее боеспособная сила Ирана.

Мохаммад Багари

Начальник генштаба вооруженных сил.

Голамали Рашид

Заместитель начальника генштаба, глава оперативного штаба вооруженных сил.

Амирали Хаджизаде

Командующий воздушно-космическими силами КСИР. В его ведении находились авиация и баллистические ракеты — главное оружие Ирана против Израиля. Вместе с ним погибли еще как минимум двое генералов.

Исмаил Каани

Командующий корпусом «Аль-Кудс». Это подразделение КСИР, которое проводит операции за пределами Ирана. Среди прочего курирует иранские прокси — ближневосточные группировки вроде ливанской «Хизбаллы», ведущие войну с Израилем.

Али Шамхани

Военный советник аятоллы Хаменеи и фактический руководитель иранской группы на переговорах с США о ядерной программе.