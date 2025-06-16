Израиль в войне с Ираном «извлек уроки из российских неудач» и за двое суток добился господства в воздухе, пишет The Wall Street Journal Россия не смогла достичь этого за три с половиной года в Украине

Израильские истребители готовятся к вылету для нанесения ударов по Тегерану, 15 июня 2025 года Israel Defense Forces / SIPA / Scanpix / LETA

В течение двух суток с начала войны с Ираном Израиль заявил, что получил превосходство в воздухе в западной части исламской республики, включая Тегеран, и вместо использования дорогостоящих ракет большой дальности израильские военные начали сбрасывать бомбы непосредственно в иранском воздушном пространстве. Такое господство в воздухе — это то, чего российская армия не смогла достичь в Украине за три с половиной года военных действий, говорят военные аналитики и эксперты, с которыми поговорил The Wall Street Journal.

Вначале Израиль наносил авиаудары по Ирану с использованием модифицированных истребителей пятого поколения F-35. Затем, когда большая часть иранской ПВО была подавлена, в бой вступили более старые военные самолеты — такие как F-15 и F-16. Также военные начали сбрасывать управляемые планирующие бомбы JDAM и SPICE, которые значительно дешевле по сравнению с ракетами. 15 июня, на третий день войны, Израиль использовал свое господство в воздухе и заявил, что в Иране уничтожены десятки пусковых установок «земля-воздух».

Военные эксперты и аналитики называют отсутствие господства в воздухе одной из причин того, что российские войска в Украине «увязли в изнурительной позиционной войне». По мнению декана американского Института аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies) Дэвида Дептулы, обе войны показывают «фундаментальную важность» господства в воздухе для достижения военных целей. «В случае войны между Россией и Украиной видно, что происходит, когда ни одна из сторон не может добиться господства в воздухе: тупик и переход к войне на истощение. В случае войны между Израилем и Ираном это дает им возможность беспрепятственно наносить удары там, где они имеют воздушное превосходство над отдельными районами Ирана», — говорит Дептула.

Израиль при планировании своей кампании против Ирана «безусловно извлек уроки из российских неудач», пишет WSJ. Но наиболее очевидным из них собеседники газеты называют то, что израильские ВВС изначально более эффективны, чем российские, а ПВО Украины намного лучше, чем у Ирана.

Британский маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер, руководивший воздушной Королевскими ВВС по время кампании в Ливии в 2011 году, называет ключевыми причинами преимущества израильских ВВС общую культуру, высококлассную подготовку и инновации, а также интеграцию с разведкой и кибервозможностями. «У русских есть только летчики. Они растят этих пилотов, чтобы те управляли летающей артиллерией, и на этом все», — говорит Стрингер.

С этим соглашается старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман, по мнению которого «асимметрия в качественном потенциале между ВВС Израиля и России огромна и ее легко заметить». К тому же, иранская ПВО представляет собой «гораздо более легкую цель, чем украинская, почти во всех отношениях», отмечает Кофман.

Иран, как и Украина в 2022 году, не имеет боевых самолетов, способных выдержать воздушный бой с противником вроде Израиля, пишет WSJ. Но в отличие от Украины, Иран не смог организовать наземную противовоздушную оборону так, чтобы затруднить самолетам противника возможность действовать над своей территорией. WSJ называет это результатом «фатального политического просчета»: на протяжении десятилетий Тегеран недоинвестировал в ПВО и полагался на сдерживающую огневую мощь ракетных сил, а также на региональных «прокси» — военизированные группировки, действующие за пределами страны. Однако главный компонент этого сдерживания, ливанская «Хизбалла», была обезглавлена Израилем, а затем и физически отрезана от Ирана падением режима Асада в Сирии. Последующие израильские бомбардировки сирийских объектов ПВО создали «супермагистраль», которую израильские самолеты могут беспрепятственно использовать на пути в Иран, отмечает WSJ.

Не менее важным в успехе израильских сил был элемент неожиданности. В отличие от Украины, которая в 2022 году получила от американской разведки предупреждение о готовящемся российском вторжении, Иран был застигнут врасплох. В итоге украинское военное командование рассредоточило и скрыло часть своих мобильных средств ПВО, а российские самолеты перестали действовать за линией фронта после того, как несколько из них были сбиты над территорией, контролируемой Украиной. Этот расклад сохраняется и сейчас.

Кроме того, израильские спецподразделения проникли в Иран тайно и уничтожили ключевые иранские средства ПВО с помощью беспилотников ближнего действия в самом начале кампании. Вместе с этим Израиль смог убить большую часть военного руководства Ирана — еще одна операция, ставшая возможной благодаря «превосходной шпионской работе», пишет WSJ.

«По сути, то, что Израиль сделал с Ираном, — это то, что Россия хотела сделать с Украиной: они думали, что смогут провернуть какую-то тайную операцию, внедриться и обезглавить украинский режим», — говорит израильский аналитик в области геополитики Майкл Горовиц. Но оказалось, что украинское общество обладает устойчивостью, а в Иране «режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся работать с Израилем», отмечает он.

Комментарий отдела «Разбор»

Воздушно-космические силы России весной 2022 года пытались подавить ПВО Украины. Но задача, которую им нужно было решить, и условия, в которых они действовали, радикально отличались от того, с чем столкнулись ВВС Израиля в Иране.

Командование ВС РФ нагрузило авиацию большим числом задач — им нужно было не только бороться с угрозами со стороны ВВС и ПВО Украины, но и поддерживать гигантское наземное вторжение. Борьба с ПВО велась по остаточному принципу.

Украинское ПВО по численности в феврале 2022 года превышала иранскую образца 2025 года в разы. При этом технологический уровень был примерно одинаковым — в обеих странах основу противовоздушной обороны составляли комплексы С-300. У Украины перед вторжением России было 250 пусковых установок этого комплекса (данные Military Balance), у Ирана — 32 пусковые (плюс некоторое количество аналогичных ПУ Bavar-373 местного производства). ВКС и ракетные войска России в первые полтора месяца поразили более шестидесяти пусковых установок C-300 ПВО Украины — то есть больше, чем их было у Ирана в принципе (это только потери, подтвержденные фото и видео). Украинские эксперты оценивали потери ПВО в первые месяцы войны в 30%.

ПВО Украины имела численное преимущество и по другим видам техники — комплексам среднего радиуса действия, радарам и т. д.

Российская авиация в момент вторжения не имела дешевых корректируемых по спутниковой навигации планирующих бомб. Поэтому ВКС вынуждены были проводить бомбометание над целью. Это привело к тяжелым потерям в самолетах в первые же дни.

После потерь в пусковых установках и радарах первых дней, ПВО Украины перешли к тактике засад: после поступления разведданных о вылете и направлении движения российских самолетов, неожиданно включали радары и атаковали цели. В итоге ВКС РФ вынуждены были прекратить полеты за линию фронта.

ПВО Украины были не только восстановлены после потерь первых месяцев, но и усилены поставками с Запада — как комплексами советского производства, так и современными западными образцами.

Западные эксперты еще до начала израильских ударов отмечали, что (как было видно даже из опубликованных самим Ираном данных), ПВО страны имели большие организационные проблемы, а радары местного производства не отвечают заявленным характеристикам. Кроме того, ПВО Ирана серьезно пострадало от ударов Израиля в 2024 году.

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