Генеральная прокуратура России 28 января подала иск к аэропорту Домодедово, следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Московской области. Первым внимание на это обратила газета «Коммерсант» 29 января.

В материалах суда указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик.

Суть исковых требований прокуратуры неизвестна. По информации «Коммерсанта», один из заместителей генпрокурора подал иск после того, как прокуратура проверила порядок приватизации объектов в аэропорту Домодедово.

Неназванный собеседник издания сказал, что, «исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству».

В пресс-службе Домодедово, комментируя иск прокуратуры, сообщили РБК, что аэропорт «строго соблюдает все требования действующего законодательства». «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — сказали в пресс-службе.

Как напоминает «Коммерсант», вопрос о передаче Домодедово государству поднимали в 2011 году, когда в результате теракта в аэропорту погибли 37 человек, а в отношении Дмитрия Каменщика возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. В ходе расследования дела Каменщик в 2016 году восемь месяцев провел под домашним арестом. Тогда Генпрокуратура РФ посчитала уголовное преследование Каменщика незаконным, дело в отношении него закрыли в связи с отсутствием состава преступления по реабилитирующим обстоятельствам.

Генпрокуратура РФ в 2024 подала несколько исков об изъятии активов ряда российских компаний. Так, российские суды национализировали производителя макаронных изделий «Макфа», предприятия Челябинского электрометаллургического комбината, Соликамский магниевый завод.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя изъятие бизнеса в государственную собственность, заявил в апреле 2024-го, что «речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий… наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

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