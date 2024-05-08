Суд национализировал «Макфу». На то, чтобы отобрать у владельцев компанию с активами в 19 миллиардов, властям потребовалось меньше двух месяцев

Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов производителя макарон «Макфа». Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд потребовал немедленного исполнения решения, поэтому действующие собственники компании уже потеряли над ней контроль.

Адвокаты «Макфы» сообщили, что не согласны с решением и будут его обжаловать.

В сообщении на сайте компании подчеркивается, что она продолжает работу в обычном режиме и что обязательства перед сотрудниками будут выполняться.

Пресс-служба компании также охарактеризовала решение как незаконное. «Невозможно за одно судебное заседание, даже если продлить его в три дня, ознакомиться с десятками томов информации и вынести квалифицированный вердикт. Генпрокуратура не вправе обращать в доход государства имущество, которое принадлежит добросовестным собственникам», — говорится в сообщении «Макфы».

О претензиях Генпрокуратуры к «Макфе» стало известно в конце марта. Надзорное ведомство заявило, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как ее бенефициары (бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов) занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.

«Макфа» — один из крупнейших производителей макаронных изделий в России. Предприятие ведет свою историю от Челябинской макаронной фабрики, созданной в 1937 году.

Активы «Макфы» по состоянию на 2023 год оценивались в 19 миллиардов рублей.

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