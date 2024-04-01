Судебный пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по иску о национализации «Макфы» Это три годовых бюджета России

Алексей Никольский / Спутник / IMAGO / Scanpix / LETA

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства крупнейшего производителя макарон «Макфа» и связанных с ним компаний, сообщают ТАСС и РИА Новости. В постановлении пристава указано, что сумма арестованных активов — 100 триллионов рублей.

«Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона. 100 триллионов — это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она [сумма] фигурирует повсеместно», — заявил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Белоусова и Юревича. Доходы федерального бюджета России в 2024 году, как ожидается, составят 35 триллионов рублей.

Как следует из текста постановления пристава, с которым ознакомился ТАСС, под арест попали в том числе активы зятя Белоусова Максима Чигинцева и матери Юревича Натальи. Кроме того, по решению Центрального районного суда Челябинска были арестованы 100% акций компаний «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Смак», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Эти активы, как пишет агентство, принадлежат родственникам Юревича и Белоусова, а также кипрской и нидерландской компаниям.

Иск с требованием об изъятии «Макфы» в пользу государства Генпрокуратура подала 28 марта. По версии ведомства, эта компания и «десяток других предприятий» имеют «коррупционное происхождение», поскольку их бенефициары — Юревич и Белоусов — занимались бизнесом, когда работали в органах государственной власти.

Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, а затем — главой Челябинска до 2010 года. Потом он занимал пост губернатора Челябинской области — до 2014 года. Белоусов был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год.

Как ранее писал «Коммерсант», в Генпрокуратуре считают, что Юревич и Белоусов, занимая государственные должности, не отказались от предпринимательской деятельности, и продолжили управлять своими активами через родственников и доверенных лиц. Кроме того, в ведомстве утверждают, что бывшие губернатор и депутат использовали «высокое положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов».

Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, ответчиками по иску Генпрокуратуры указаны более 30 компаний и 13 человек, в том числе отец, мать и сын Юревича, а также супруга, отец, дочь и зять Белоусова. Как уточняет ТАСС, каждый из ответчиков в исковом заявлении ведомства назван «членом противоправного сообщества». В то же время защита настаивает, что в российском законодательстве такого понятия нет.

Трунов в разговоре с ТАСС также отметил, что норма об обращении имущества чиновников в доход государства начала действовать только с 2013 года. «В период с 1 января 2013 года по октябрь 2016 года ни Юревич, ни Белоусов не владели ни одним из перечисленных в иске ведомства предприятий ни в какой форме, а законодательство для целей изъятия ограничивает имущество только тем, на которое имеется право собственности. Общий срок исковой давности составляет три года, а Юревич не чиновник и не живет в России семь лет», — добавил Трунов.

Как пишет «Челябинск онлайн», Юревич уехал из России в 2017 году — сперва в Израиль, а затем в Великобританию. В том же году бывшего губернатора обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) и объявили в международный розыск. Позднее обвинение предъявили и Белоусову. По версии следствия, фигуранты дела получили от руководства дорожно-строительного холдинга 3,4 миллиарда рублей за предоставление господрядов на ремонт дорог.

Летом 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Белоусова к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Белоусов на вынесение приговора не явился, после чего его объявили в розыск. В декабре 2023 году Верховный суд отменил приговор бывшему депутату, а перед этим, как отмечала «Медиазона», его карточка пропала из базы розыска МВД.

Предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 9 апреля.

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