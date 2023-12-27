Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. В прошлом году ему заочно назначили 10 лет колонии по делу о взятке

Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы , осужденному на десять лет по делу о взятке (часть 6 статьи 290 УК), сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом суд удовлетворил кассационную жалобу защиты и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Адвокат Людмила Айвар рассказала, что решение суда также отменяет все меры процессуального принуждения: штрафы, конфискацию имущества, розыск и заочный арест Белоусова.

Как отмечает «Медиазона», Верховный суд вынес решение по делу Белоусова 27 декабря, его имя пропало из базы розыска МВД еще 19 октября.

В августе 2022 года Московский городской суд заочно приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили взятку от руководства дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за предоставление господрядов на ремонт дорог. Белоусов вину не признал.

После задержания в марте 2019 года Белоусов находился под подпиской о невыезде. После приговора Мосгорсуд заменил меру пресечения на арест. Белоусова не взяли под стражу в зале суда, поскольку он не пришел на заседание. Защита объяснила, что он отсутствует из-за занятости. С августа 2022 года Белоусов находился в федеральном розыске.