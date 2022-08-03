Депутату Госдумы Вадиму Белоусову дали 10 лет колонии по делу о взятке на три миллиарда рублей. Он не пришел в суд, потому что был занят

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Московский городской суд приговорил депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Белоусову назначили штраф в размере 500 миллионов рублей, ему запретили работать на госслужбе в течение трех лет, а также лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

После задержания в марте 2019 года Белоусов находился под подпиской о невыезде. Сейчас Мосгорсуд заменил меру пресечения на арест до вступления приговора в силу. Белоусова не взяли под стражу в зале суда, поскольку он не пришел на заседание. Защита объяснила, что он отсутствует из-за занятости.

Обновление. РИА Новости сообщает, что Белоусов будет объявлен в розыск.

Согласно фабуле дела, с мая 2010 года по январь 2014 года Вадим Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и Михаил Юревич (на тот момент губернатор Челябинской области) получили от представителей холдинга «Автобан» взятку на 3,4 миллиарда рублей за «общее покровительство».

Суд признал Белоусова и его тещу виновными в получении взятки в особо крупном размере. Они не признали вину. 80-летнюю Маргариту Бутакову с учетом возраста и состояния здоровья приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 500 миллионов рублей.

Еще один фигурант дела Михаил Юревич находится за рубежом, он объявлен в международный розыск.