В Центральный районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры России, в котором ведомство просит обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Об этом сообщает «Коммерсант».

В Генпрокуратуре считают, что эта компания и «десяток других предприятий», имеют «коррупционное происхождение», так как их бенефициары — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти.

Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010 года — главой Челябинска, а после этого занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом Госдумы.

По версии Генпрокуратуры, Юревич и Белоусов должны были прекратить занятия бизнесом, но «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали. Ведомство утверждает, что «высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов». Согласно иску, в фактической собственности Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1, которые ранее были госпредприятиями. На их основе были образованы АО «Макфа» и «Первый хлебокомбинат».

Став депутатом, Юревич, как утверждает Генпрокуратура, не отказался от предпринимательской деятельности, «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на родителей и сына, а также на друга и делового партнера Вадима Белоусова. Кроме того, Юревич и Белоусов создали круг доверенных лиц, на которых записывались их организации и «возлагались обязанности по их управлению».

В августе 2022 года Московский городской суд заочно приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей. По версии следствия, Белоусов и Михаил Юревич получили взятку от руководства дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за предоставление господрядов на ремонт дорог. Белоусов вину не признал. Юревич и Белоусов были объявлены в розыск. В декабре 2023 году Верховный суд отменил приговор Белоусову.

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