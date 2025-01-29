«Ведомости»: Генпрокуратура потребовала передать государству холдинг, владеющий аэропортом Домодедово. Там нашли «иностранный контроль»

Претензии Генпрокуратуры России к Домодедово связаны с тем, что бенефициары ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего аэропортом, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган имеют иностранные гражданства и в нарушении российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия. Об этом сообщают «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным «Коммерсанта», Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал 100% долей «ДМЕ Холдинга». Суд запретил любые сделки с ними, обязав при этом владельцев обеспечить бесперебойную работу аэропорта и других его структур.

Генпрокуратура требует передать 100% долей «ДМЕ Холдинга» государству, пишут газеты.

Ведомство считает, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства без предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

По версии ведомства, структуры аэропорта оказались под контролем резидентом иностранных государств — Дмитрия Каменщика (имеет гражданства Турции и ОАЭ) и Валерия Когана (имеет гражданство Израиля).

Генпрокуратура заявляет, что в 2024 году Каменщик и Коган решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями» и запросили в ФАС согласование сделок по передаче стратегических предприятий под контроль «ДМЕ Холдинг». При этом, утверждает ведомство, они не раскрыли перед ФАС реальную структуру владения холдингом, скрыв статус Когана как контролирующего компании Домодедово лица и сведения о его израильском гражданстве.

В результате правительственная комиссия и ФАС, «введенные в заблуждение», согласовали Каменщику и Когану сделки.

«Установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», — заявили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово 28 января. В материалах суда указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик.

В пресс-службе Домодедово, комментируя иск прокуратуры, сообщили РБК, что аэропорт «строго соблюдает все требования действующего законодательства». «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — сказали в пресс-службе.

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