Суд впервые в истории России изъял акции частных инвесторов

Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей изъять 10,55% акции «Соликамского магниевого завода», которыми владели около двух тысяч миноритарных акционеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. Это первое подобное решение в истории современной России, пишет РБК.

Прокурор Пермского края обратился с иском об изъятии акций в пользу государства в августе 2022 года. Иск подали после того, как пермский арбитраж в мае 2022 года признал незаконной приватизацию предприятия, которую провели в 1992 году. К делу привлекли около 2,3 тысячи ответчиков, в том числе физических лиц — миноритарных держателей акций завода. Все они приобрели акции не в 1990-х, а в 2010-х годах.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя РБК решение пермского арбитража, сказала, что ЦБ беспокоит ситуация, касающаяся «прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах».

«Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно», — заявила Набиуллина.

Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, в 2022 году через суд добилась изъятия в пользу государства 89,45% акций «Соликамского магниевого завода», которыми владели мажоритарные акционеры предприятия — Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

При этом частью ценных бумаг завода владели миноритарии, поскольку акции размещались на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги акциями прекратили, но бумаги остались у инвесторов. Мосбиржа критиковала возможное изъятие акций, заявляя, что такая мера может противоречить законодательству об организованных торгах.

Инвесторы оспорят решение в апелляционной инстанции, сказал РБК представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. «Шансы есть, решение первой инстанции создает крайне негативный для рынка прецедент, не думаем, что такое решение оставят в силе. И нашу позицию поддерживает ЦБ, за что мы ему благодарны», — добавил он.

Осенью 2023 года инвесторы «Соликамского магниевого завода» лишились доходов от своих акций после того, как суд согласился с требованием Росимущества не выплачивать дивиденды частным собственникам (им причитались выплаты на общую сумму 187 миллионов рублей). Росимущество заявило, что выплаты «нанесут ущерб Российской Федерации».

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