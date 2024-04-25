«Речь идет не о пересмотре приватизации». Путин объяснил изъятие активов государством национальными интересами

Президент России Владимир Путин заявил, что изъятие бизнеса в государственную собственность оправдано в том случае, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства. Ни о каком пересмотре итогов приватизации речи не идет, заверил он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — приводит слова Путина «Интерфакс».

По словам Путина, «никакие формальные поводы и зацепки» недопустимы в отношении действующих собственников бывших государственных активов. Он напомнил о приватизации некоторых предприятий в 1990-х годах только по согласованию с региональными, но не федеральными властями. Путин отметил, что кабинет министров в то время сам устранился от участия в этом.

«Значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работают, решают социальные вопросы, помогают обеспечивать национальную безопасность», — сказал Путин.

В апреле 2023 года Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление Росимущества (а фактически национализировать) активы зарубежных компаний в России. Так, в частности, сменились собственники у российских активов пивоваренной компании Carlsberg. Вскоре по этой же схеме была национализирована компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России. Это стало первым случаем, когда схема, разработанная для национализации активов «недружественных» стран, была применена в отношении компании, созданной российским бизнесменом.

В конце февраля 2024 года суд в Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у собственников акций трех промышленных предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

Генпрокуратура также подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием об изъятии «Макфы» (крупнейшего в стране производителя макаронных изделий) и связанных с ней компаний в пользу государства.

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