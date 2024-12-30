Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы в Москву до конца марта

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al объявил, что продлевает приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Об этом сообщает The Times of Israel.

«После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва до конца зимнего расписания», — цитирует издание сообщении компании.

26 декабря El Al приостановила полеты в Россию на неделю. Это произошло на следующий день после крушения в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек.

По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Алиев заявил, что Россия «должна признать свою вину» в крушении самолета, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации.

После крушения самолета несколько зарубежных авиакомпаний начали отменять рейсы в Россию. Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять городов России — в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Кроме того, казахстанская Qazaq Air остановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург. Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Авиакомпания «Туркменистан» объявила, что отменяет регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад до конца января.

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