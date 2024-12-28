Авиакомпания «Туркменистан» на месяц приостановила рейсы в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» объявила, что отменяет регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Рейсы отменяются с 30 декабря по 31 января. Причины такого решения не называются.

Авиакомпания выполняла рейсы в Москву два раза в неделю.

Авиакомпании начали приостанавливать рейсы в российские города после крушения в казахстанском Актау самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. В авиакомпании заявили, что самолет подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию». Где это произошло, перевозчик не уточнил.

По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров позже подтвердил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. О том, что причиной крушения самолета стала работа российской системы ПВО, власти РФ не подтверждали.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять городов России — в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Кроме того, казахстанская Qazaq Air остановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург. Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Полеты в Россию также приостановил национальный авиаперевозчик Израиля El Al.

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