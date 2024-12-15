Власти Латвии завершили проверку заявлений из расследования ФБК о том, что Незвлин мог подкупить местных силовиков. Коррупции не нашли
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии завершило ведомственную проверку утверждений из расследования Фонда борьбы с коррупцией о том, что сотрудники правоохранительных органов Латвии за взятки помогали бывшему топ-менеджеру ЮКОСа Леониду Невзлину преследовать российских оппозиционеров.
Проверку начали в октябре, вскоре после выхода расследования ФБК. 14 декабря стало известно, что KNAB завершил расследование.
Как сообщили изданию Delfi в прокуратуре, в рамках проверки бюро не установило фактов, указывающих на возможную коррумпированность сотрудников правоохранительных органов Латвии — Госполиции и прокуратуры. Подробности о том, как проходила проверка, не сообщаются.
12 сентября ФБК выпустил расследование, основанное на переписке бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина с юристом Анатолием Блиновым. Из нее следует, что бизнесмен был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года.
Блинов вскоре после выхода расследования был арестован в Польше по делу о нападении на Волкова. Невзлин называл переписку поддельной и отрицал свою причастность к этим нападениям. «Медиазона» изучила эту переписку — журналисты не нашли в ней признаков подделки.
В расследовании ФБК также говорилось, что Невзлин и Блинов пытались за взятку добиться возбуждения уголовного дела в Латвии против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова.
В материале пересказывали слова Арашукова о том, что в марте 2024 года его вызвали на допрос в Лондоне в качестве свидетеля по уголовному делу. По его словам, помимо представителей британских правоохранительных органов, на допросе присутствовали два следователя полиции Латвии и прокурор районного суда Риги.
После выхода расследования ФБК Арашуков рассказал, что латвийские следователи допрашивали его о покупке особняка, принадлежавшего банку PNB российского предпринимателя Григория Гусельникова.