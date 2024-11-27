«Медиазона» изучила переписку Леонида Невзлина с Анатолием Блиновым, задержанным по делу о нападении на Леонида Волкова. Журналисты не нашли в ней признаков подделки

Издание «Медиазона» изучило и опубликовало «архив Невзлина» — переписку бизнесмена Леонида Невзлина с юристом Анатолием Блиновым, который сейчас находится под стражей в Польше по делу о нападении на политика Леонида Волкова.

Переписку журналистам передал Фонд борьбы с коррупцией. В сентябре ФБК выпустил расследование, в котором на основе этой переписки обвинил бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина в организации нападений на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, директора фонда Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Невзлин называл переписку поддельной и отрицал свою причастность к этим нападениям.

«Медиазона» проанализировала более 2,5 тысяч сообщений из пяти чатов в трех мессенджерах, восстановила их хронологию и разделила на темы. Переписка охватывает период с августа 2023 по середину марта 2024 года.

После изучения полного архива журналисты пришли к выводу, что архив не может быть подделкой, как это утверждал Леонид Невзлин.

«Такой сложно устроенный массив сообщений со множеством уникальных деталей, проверяемых по другим источникам, выдумать невозможно… Мы не нашли следов того, что архив мог быть „отравлен“ — то есть что в реальную переписку были добавлены какие-то сообщения, — говорится в исследовании „Медиазоны“. — И все же мы пока не можем полностью исключить возможность того, что отдельные реплики могут быть „отравлены“ — технически такая возможность остается, хоть и представляется нам крайне маловероятной. Это было бы очень сложно и довольно бессмысленно: большая часть переписки посвящена тем или иным правонарушениям, и добавление отдельных „отравленных“ реплик по сути ничего нового к ней бы не добавило».

Целиком исследование «Медиазоны» читайте здесь.