Латвийское бюро по борьбе с коррупцией начало расследование о возможном подкупе местных силовиков Невзлиным

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии начало ведомственную проверку после того, как в расследовании команды Алексея Навального утверждалось, что сотрудники правоохранительных органов Латвии за взятки помогали бывшему топ-менеджеру ЮКОСа Леониду Невзлину преследовать оппозиционеров. Как пишет Delfi, о начале проверки агентству Leta сообщили в самом ведомстве.

Журналисты также обратились в Бюро внутренней безопасности (IDB) с вопросом, будет ли оно проверять утверждения из расследования ФБК. Там отметили, что понимают повышенный интерес к этой информации, но не могут предоставить более подробных комментариев.

В середине сентября министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что власти очень серьезно воспринимают высказанные в фильме утверждения.

12 сентября команда Навального заявила, что получила электронную переписку бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Из нее следует, что бизнесмен был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Также в материале говорилось, что Невзлин вместе с адвокатом Анатолием Блиновым пытались за взятку добиться возбуждения уголовного дела в Латвии против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова.

По словам Ашуркова, чьи слова пересказывали соратники Навального, в марте 2024 года его вызывали на допрос в Лондоне в качестве свидетеля по уголовному делу. Помимо представителей британских правоохранительных органов, на допросе присутствовали два следователя полиции Латвии и прокурор районного суда Риги.

Сам Ашурков позже рассказал, что латвийские следователи допрашивали его о покупке особняка, принадлежавшего банку PNB российского предпринимателя Григория Гусельникова.

Через неделю после выхода расследования ФБК стало известно, что в Польше на три месяца арестовали юриста Анатолия Блинова. Именно ему, по данным расследователей, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Фрагменты их переписки фигурируют в расследовании. Латвийская газета Diena позже сообщила, что у Блинова был помощник в Риге по имени Дмитрий Челебий — бывший сотрудник Государственной полиции Латвии и «решальщик», имевший связи с ФСБ.

Леонид Невзлин отрицает причастность к нападению на Леонида Волкова.

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