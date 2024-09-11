Суд в Москве заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева к 10 годам колонии по делу о «фейках» об армии и оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего депутата Госдумы России Илью Пономарева по делу о распространении «фейков» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает «Интерфакс».

Согласно приговору, Пономареву также запрещено на четыре года администрировать интернет-ресурсы. В ходе прений прокурор просил заочно приговорить Пономарева к 14 годам лишения свободы.

Пономарева заочно арестовали по делу о «фейках об армии России еще в августе 2022 года. По данным «Медиазоны», поводом для преследования бывшего депутата стали две трансляции Форумов свободной России, а также интервью «Настоящему времени», которое вышло 17 марта 2022 года под заголовком «Путин будет убит».

Оправданием терроризма, по информации издания, следствие посчитало слова Пономарева, сказанные в интервью украинскому телеканалу Freedom. Он заявил о «правильности совершения различными лицами деятельности, направленной на поджигание военных комиссариатов, автомобилей с символикой Z», говорится в материалах дела.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма, и вскоре уехал из РФ. В 2019 году Пономарев сообщил, что получил гражданство Украины. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции».

В России, по данным РИА Новости, против Пономарева также возбудили дела о государственной измене и участии в террористической организации. В 2023 году Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» Съезд народных депутатов, связанный с Пономаревым.

В России несколько раз проходили массовые обыски по делу Ильи Пономарева. С обыском, в частности, приходили к доценту МГУ и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову.