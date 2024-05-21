В Москве к бывшему муниципальному депутату от КПРФ пришли с обыском. По данным ТАСС, его проводят в рамках дела экс-депутата Ильи Пономарева

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к бывшему главе муниципального округа Сокол и экс-помощнику Валерия Рашкина Николаю Степанову. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов со ссылкой на депутата муниципального совета Щукино Андрея Гребенника.

«Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции. В этот момент я услышал, как выламывают дверь, кричат: „Руки на голову!“ и связь оборвалась», — рассказал Гребенник депутату.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что обыск в квартире Степанова проводится в рамках расследования уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. По информации собеседника РИА Новости, Степанов якобы участвовал в заседаниях «Съезда народных депутатов», который власти России объявили «нежелательной организацией».

О каком именно деле против Пономарева идет речь, не уточняется. Экс-депутата обвиняют в России по нескольким статьям, в том числе о «фейках» про армию и госизмене.

В России несколько раз проходили массовые обыски по делу Ильи Пономарева. С обыском, в частности, приходили к доценту МГУ и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову.

Николай Степанов — бывший помощник экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Сейчас он занимает должность помощника депутата Сергея Левченко, следует из описания его телеграм-канала. С 2017 по 2022 год Степанов был главой округа Сокол и председателем совета депутатов муниципального округа Сокол от КПРФ.