Politico: европейские чиновники и дипломаты поражены оговорками в выступлениях Байдена. На саммите НАТО он назвал Зеленского Путиным

Европейские дипломаты и чиновники в частном порядке рассказали Politico, что были неприятно поражены ошибками и оговорками во время последних публичных выступлений президента США Джо Байдена.

Среди прочего издание рассказало о реакции дипломатов и официальных лиц из Европы на заявления Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне. Тогда президент США представил президента Украины Владимира Зеленского как Владимира Путина, а спустя несколько часов назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом.

Politico утверждает, что после этих оговорок один из присутствующих на саммите отправил журналистам сообщение: . Другой собеседник издания заявил, что «европейские лидеры застыли на сцене» и «изо всех сил старались продолжать улыбаться и хлопать».

В свою очередь Reuters отмечает, что публично лидеры европейских стран выступили в защиту Байдена. Так, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что оговорки случаются, и если следить пристально за всеми политиками, то можно заметить достаточно ляпов.

Высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне также рассказал Politico, что его коллеги уже несколько месяцев устанавливают контакты с людьми, которые могут войти в команду Трампа, если тот выиграет президентские выборы в ноябре. В ответ на вопрос давят ли на них европейское руководство в связи с этими усилиями, один из дипломатов заявил: «Нет. Мы бы не выполнили свой долг, если бы сейчас не пытались наладить связи с его людьми».

27 июля Джо Байден провалил предвыборные дебаты с Дональдом Трампом, после чего его начали призывать выйти из президентской гонки. Хотя Байден и сам признал дебаты «не лучшим» своим выступлением, он уже несколько раз говорил, что собирается продолжить борьбу.

В преддверии саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне 9-11 июля, дипломаты и мировые лидеры, по данным Politico, выразили «острую обеспокоенность» по поводу возраста и здоровья Байдена.

The New York Times 12 июля сообщила, что крупные доноры-демократы заморозили 90 миллионов долларов взносов на кампанию Байдена.

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