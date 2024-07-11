Юлию Навальную включили в России в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил Юлию Навальную в перечень «террористов и экстремистов».

Ранее 9 июля стало известно, что вдове лидера российской оппозиции предъявили обвинение по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Навальную объявили в России в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал ее.

Источник «Интерфакса» утверждает, что следствие вменяет Навальной «создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для ФБК».

Дело об «экстремистском сообществе» против оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. Первой, кого задержали по этому делу, стала бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. В итоге ее приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Навальный получил 19 лет колонии особого режима по этому делу, после чего его этапировали колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где он погиб. Вскоре после его смерти Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. Сейчас она живет за пределами России.

Также приговоры по делу получили бывшая глава штаба политика в Томске Ксения Фадеева и бывший технический директор ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный. Под уголовное преследование также попали адвокаты, работавшие с Навальным многие годы: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина отправили в СИЗО, Ольгу Михайлову и Александра Федулова, покинувших Россию, арестовали заочно.